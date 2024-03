Actriz Flavia Gleske confirmó su separación con Rolando Padilla

La actriz Flavia Gleske enfrentó una nueva separación amorosa, en esta oportunidad con el actor Rolando Padilla, así lo confirmó ella misma en una entrevista que le concedió al periodista Luis Olavarrieta para su canal de YouTube.

Durante la conversación, la venezolana reveló que tomó la decisión de separase debido a que poco a poco la convivencia cambió, ya no se llevaban bien, a menudo discutían y sentía que ya ninguno le transmitía paz al otro, relata La Calle.

“Él y yo éramos amigos, nos llevábamos muy bien, siempre fue esa figura paterna que quizás no tenían mis chamos en la casa, estuvo en la mitad de la vida de mis hijos, ellos tienen 15 años y él estuvo casi siete. De hecho, todavía siguen manteniendo contacto, se siguen llamando, con las niñas que son también mías, pero él y yo ahora estamos separados”, contó.

Asimismo, agregó que, “fue lindo mientras duró, pero ya no estábamos congeniando, estábamos corriendo la ruga, sabíamos que no nos estábamos llevando bien, no estábamos como que, en la misma sintonía, entonces estábamos discutiendo mucho, yo sentía que no tenía paz”.

Sin embargo, Flavia Gleske dejó claro que todavía ama a Rolando Padilla y siempre existirá ese sentimiento hacia él, además del gran cariño que siente por sus dos hijas, a quienes les dejó las puertas de su casa abierta.

“Eso de que se acaba el amor es feo, porque yo a él lo amo, estoy agradecida con él porque de verdad es un hombre maravilloso. Mi relación con las niñas desde un principio fue maravillosa, esas son dos estrellitas que él me regaló y la vida me puso en el camino”, afirmó.

Finalmente, Flavia Gleske aseguró que, pese a sus separaciones amorosa, no está cerrada a encontrar el amor nuevamente en un hombre, pero que por el momento está tranquila y en paz, algo que necesita desde hace mucho tiempo.

Cactus24 25-03-2024

