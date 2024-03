Petro pide capturar vivo a jefe de la disidencia de las FARC

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ordenó este jueves apresar vivo a alias ‘Iván Mordisco’, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, de quien dijo tiene que ir a la cárcel a hablar.

«Yo quiero que cojan vivo a ‘Iván Mordisco’, no me lo maten (…) Me tiene en un escándalo cuando yo ni de chiquito me quise meter a las FARC porque no comulgo con ese tipo de planteamientos. Quiero que esté vivo porque va a la cárcel a hablar, porque a mí no me interesa ese tipo de confusiones», aseguró el jefe de Estado.

La orden la dio Petro en la localidad de San Onofre, en el departamento de Sucre, luego de una publicación hecha por el cabecilla del EMC en la red social X, en la que aseguró que supuestamente apoyó la campaña del presidente de la República.

El jefe guerrillero hizo esa afirmación en redes sociales luego de que Petro afirmara que ‘Iván Mordisco’ es «un ‘traqueto’ (narcotraficante) vestido de revolucionario».

«Nosotros hicimos la paz hace 30 años y yo cumplo mi palabra. Dejamos las armas y no nos apoyamos en las armas ilegítimas de la nación», enfatizó este jueves el presidente colombiano.

Negociación de paz con el EMC

Petro inició en 2023 una negociación de paz con el EMC, un grupo que nunca aceptó el acuerdo firmado en 2016 con las antiguas FARC, proceso que no ha estado exento de sobresaltos.

Como parte de esa negociación, el 17 de octubre de 2023 iniciaron un cese el fuego bilateral y temporal que en enero fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio de 2024.

Sin embargo, el domingo 17 de marzo el Gobierno de Colombia suspendió el cese al fuego con el EMC en los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca, luego de que en esta disidencia atacara a un grupo de indígenas en la localidad de Toribío causando la muerte a una lideresa indígena y heridas a dos personas más.

Cactus24 22-03-24

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook