Kate Middleton anuncia que tiene cáncer

La Princesa de Gales , Kate Middleton le diagnosticaron cáncer y está recibiendo quimioterapia, dijo en un mensaje de vídeo publicado el viernes.

El tipo de cáncer no ha sido revelado. Comenzó la quimioterapia a finales de febrero y el anuncio se produce cuando su suegro, el rey Carlos, también se somete a tratamiento contra el cáncer.

«Esto, por supuesto, fue un gran shock, y William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia», dijo Kate, de 42 años, en el vídeo, que fue filmado en Windsor el Miércoles. «Como puedes imaginar, esto ha tomado tiempo. Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento».

El cáncer fue descubierto en pruebas postoperatorias después de su cirugía abdominal a mediados de enero, dijo Kate.

Kate lo describió como una «cirugía abdominal importante» y dijo en su video que «en ese momento, se pensaba que mi condición no era cancerosa».

No se ha revelado el tipo de cirugía a la que se sometió.

«La cirugía fue exitosa», dijo Kate. «Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación revelaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento».

En el momento de la cirugía de Kate, el Palacio de Kensington dijo que su condición no era cancerosa. Desde entonces, el palacio ha proporcionado poca información sobre su estado.

«Nos ha tomado tiempo explicarles todo a George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien», dijo Kate. «Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu».



Kate dijo que tener a su marido, William, el Príncipe de Gales, a su lado «es una gran fuente de consuelo y tranquilidad».

«Esperamos que comprenda que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda. , pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo», dijo Kate. «Pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos».

Kate volverá a sus funciones oficiales cuando su equipo médico la autorice.

El suegro de Kate, el rey Carlos, también está recibiendo tratamiento por un tipo de cáncer no revelado.

