Prima de Luis Miguel afirmó que la mamá del cantante está viva

Luis Miguel arrancó su gira en Argentina con una serie de conciertos en el Campo Argentino de Polo, y en medio del furor que la presencia de “El Sol” ha despertado entre sus fans del país sudamericano, también surgió una inquietante declaración por parte de una prima del cantante, quien aseguró que Marcela Basteri, su mamá, vive.

Lorena Della Torre, una prima de Luis Miguel, fue contundente al asegurar este jueves para el programa Mañanísima que la mamá de “El Sol” sí está viva y se encuentra en un hospital de Buenos Aires: “Ella vive en un nosocomio y la voy a visitar periódicamente. Está viva”, fue su impactante revelación.

¿Luis Miguel ya está enterado de esta situación, ha visitado a su mamá en el hospital? Esto fue lo que dijo Lorena, la prima del cantante, durante su charla con el programa de espectáculos.

Lorena Della Torre reconoció, durante la entrevista, que ignora si Luis Miguel ya está enterado de la situación o si ya ha visitado a su mamá en el hospital, pues a ella sólo le interesaba encontrar a la sobrina de su abuela, objetivo que cumplió:

“Marcela vive. Es la persona a la que yo voy a visitar. Es la mamá de Luis Miguel”

“Sinceramente no sé si él (Luis Miguel) la visita. Mi único objetivo era encontrar a la sobrina de mi abuela. Yo soy nieta de Carolina Basteri, hermana de Sergio Basteri, el abuelo de Luis Miguel y papá de Marcela. Yo soy prima de Luis Miguel”, afirmó contundente Lorena.

“Marcela vive. Es la persona a la que voy a visitar. Es la mamá de Luis Miguel. Qué es lo que decide Luis Miguel con su mamá es un terreno en el que no me voy a meter porque no me interesa”, señaló la mujer.

Cactus24// 08-03-24

