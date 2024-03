Depresión, la enfermedad del alma

El actor Willy Toledo, en un programa de televisión, habó sobre la depresión que padeció que afortunadamente salió:

“Todo ha dejado de tener sentido en mi vida, nada me interesa y nada me sorprende, me siento vacío… la soledad recorre mi cuerpo y mi mente y he perdido la ilusión por todo, por todo lo que me gustaba y me hacía feliz: leer, escuchar música, hacer el amor, viajar. luchar cada día en mi trabajo…

Apenas como y a veces duermo en exceso o me paso noches enteras sin dormir. No quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, todo el mundo me sobra porque me sobro hasta yo mismo… y aunque no tengo el valor para quitarme la vida a veces pienso que ojalá cerrara los ojos y no despertara nunca más.

Muchas veces siento como si la pena me ahogara y lloro sin cesar pensando que mi vida no merece la pena y que ¿realmente que hago yo aquí? Siento que he fracasado en el trabajo, siento que he fracasado una y mil veces en el amor, siento que nadie me valora y pienso que esta vida no merece la pena…”.

Ese testimonio puede hacer que cualquier personas que esté padeciendo o haya padecido depresión se sienta identificada.

¿Cómo superar una depresión?

En primer lugar, el amor de tus seres queridos y la ayuda de un especialista te ayudarán a salir de ese pozo oscuro del que sientes que no puedes salir. La depresión no es fácil de superar, pero por supuesto que se puede.

Vivimos en un mundo en el que muchas veces las cosas no salen como esperamos y se nos acumulan…entonces dejamos de encontrarle el sentido a todo, a la vida, a nuestra propia existencia.

Desde aquí queremos animarte a que sepas que todo puede cambiar, que hoy y quizás mañana el cielo esté gris pero que volverá a lucir el sol y que a lo mejor sin darte cuenta encuentres las respuestas como una sorpresa que te da la vida a través de la sonrisa de un niño, paseando por un bonito parque lleno de flores en primavera o encontrando a alguien especial.

A través de una terapia el especialista y tú elaboraréis un plan personal para intentar volver a quien eras antes. Y lo conseguirás con un poco de esfuerzo.

Algunas ideas que te puedan ayudar a combatir la depresión:

●Caminar o pasear entre 15 y 30 minutos al día.

●Leer algo que te aporte positividad un rato cada día.

●Organizar al menos una vez en semana una reunión con amigos o familiares para distraerte.

●Realizar una vez a la semana una actividad agradable, como puede ser ir a cenar o al cine.

●Elaborar una lista de objetivos

Deja de centrarte en lo que te salió mal. Es el pasado, el futuro está lleno de sorpresas buenas.

Haz actividades que te gusten como cocinar, hacer manualidades etc.

●Intenta la meditación aunque sean unos minutos al día, verás como poco a poco te aficionas. La meditación es muy buena para cambiar nuestra mente y nuestros pensamientos.

●Intenta ir al gimnasio y si no te gusta al menos baila en casa, haz alguna actividad al aire libre…

●No te preocupes piensa que tarde o temprano encontrarás la solución.

●Intenta no estar solo, pide a algún amigo o familiar que te acompañe a dar un paseo o que charle contigo un rato.

●Escucha música alegre. La música son un poderoso aliado de tus endorfinas.

●Fíjate en las cosas bonitas que tienes en tu vida.

La depresión es una enfermedad muy habitual, sin embargo, se puede salir de ella. Gracias a las recomendaciones anteriores y a la ayuda de un buen profesional, la depresión dejará de ser un lastre en tu vida para convertirse en un recuerdo. El recuerdo de un pasado que ya no volverá.