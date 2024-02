Linkin Park publicará un tema inédito interpretado por su fallecido vocalista Chester Bennington

La banda de rock Linkin Park publicará un disco de grandes éxitos, ‘Papercuts’.

Los miembros del legendario grupo pretenden, además, rendir tributo a su líder, Chester Bennington: para ello, lanzarán un tema inédito, llamado ‘Friendly Fire’, en el que los fans podrán escuchar por primera vez al difunto vocalista interpretando versos nuevos desde su trágica muerte el 20 de julio de 2017.

Brad Delson, guitarrista de la formación, ha explicado que la canción pertenecía a las sesiones de trabajo de su disco ‘One More Light’, publicado en mayo del citado 2017, apenas dos meses antes del deceso del cantante. «Era una de nuestras canciones favoritas», ha explicado Delson sobre un tema que, finalmente, no pasó el corte. «Algo no acababa de encajar en ese momento, así que la apartamos para después», ha añadido. Desgraciadamente, la tragedia que les azotó ese mismo año les llevó a aparcar ‘sine die’ cualquier tema interpretado por Bennington, ya que la herida estaba muy reciente.

Al margen del comprensible impacto derivado de tan repentina e inesperada muerte, con el paso de las horas los peores presagios sobre el deceso del artista se hicieron realidad: Bennington se había quitado voluntariamente la vida a causa de la profunda depresión que padecía.

El resto de integrantes de la banda, como el productor y ahora vocalista Mike Shinoda, no ha dejado de rendir homenaje al cantante. En todas ellas han querido destacar la calidad tanto artística como humana de Chester Bennington, padre de seis hijos procedentes de diversas relaciones. También recordaban, por otro lado, que su conocida sensibilidad era un arma de doble filo y que la emoción que proyectaba en sus canciones podía desembocar en una profunda angustia vital.

De forma más concreta, Shinoda llegó a reconocer que perder a su compañero y amigo le había sumido en una profunda «rabia», sobre todo por no haberse percatado antes del dolor interno que aquejaba a Bennington y no haber podido ayudarle. «Hubo momentos en los que me sentí de esa manera», contaba en conversación con el locutor Howard Stern. “Estoy seguro de que a otras personas les ha pasado lo mismo, también a los fans. Es algo natural, es normal, es parte del duelo. La rabia se manifiesta», señalaba.