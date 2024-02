Nicki Nicole toma una fuerte decisión después de filtrarse un video de Peso Pluma con otra mujer

Por estos últimos días, se ha difundido a través de las redes sociales un video que pone en jaque a Peso Pluma.

En él, supuestamente se le ve caminando por un casino en el día del Super Bowl, evento deportivo al que él asistió y que fue realizado el pasado domingo en Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención del registro es que presuntamente va de la mano con una misteriosa mujer, quien no es Nicki Nicole.



Este hecho suscitó especulaciones sobre una posible infidelidad, lo que desencadenó en una crisis en su relación con la intérprete, quien en este momento se encuentra de gira en Bolivia. A la primera reacción de eliminar todas las fotografías en las que aparece junto al joven en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de 19 millones de seguidores, le siguió un comunicado difundido a través de la misma red social.

Nicki Nicole ha subido una historia diciendo que también se ha enterado de que Peso Pluma le ha sido infiel por el video que se ha hecho viral pic.twitter.com/PhPx3R9HYj — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2024

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, comienza el escrito, que finaliza con una sentida revelación: “Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.

La señal de alarma se disparó cuando Peso Pluma fue visto en un casino de Las Vegas, caminando de la mano con una mujer desconocida, quien se presentó en la escena con un vestido corto y manga larga de color blanco con negro, zapatos de taco, una cartera blanca y la cabellera negra le llegaba hasta la cintura, situación que rápidamente se viralizó en redes sociales provocando un torbellino de rumores. Pese a los esfuerzos de su equipo de seguridad por evitar que se grabara la escena, el clip no tardó en circular, lo que generó un gran revuelo entre los seguidores de ambos artistas.

No se sabe con exactitud en qué momento fue captada la escena, ya que al finalizar el evento deportivo Doble P se retiró a una fiesta con su amigo, el DJ Alec Monopoly, con quién compartió historias de Instagram donde a ambos se los vio alcoholizados y disfrutando de la fiesta.

Posteriormente, el cantante fue observado cenando con la misma mujer, intercambiando miradas y sonrisas, lo cual sumó más leña al fuego sobre las especulaciones de un distanciamiento entre los cantantes.



Como respuesta, la argentina optó por borrar de su perfil de Instagram todas aquellas imágenes en las que compartían momentos juntos, incluyendo la fotografía que confirmaba su relación en noviembre de 2023, así como las capturas de su presencia juntos a la ceremonia de los premios Grammy 2024. Este primer gesto se interpretaba como una confirmación no verbal de los problemas en su relación.

Por otra parte, dichas imágenes aún permanecen en la cuenta de Instagram del intérprete, que cuenta con más de 13 millones de seguidores. Antes de este incidente, en señal de afecto, había compartido un video besando a la argentina con el mensaje “Contigo todo es divertido”, recibiendo por respuesta de ella: “Mi amor”, acompañado de emoticones de corazón.

Cactus24//13-02-2024

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook