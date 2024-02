Filtran letra de la supuesta nueva canción de Shakira

El 2023 fue un año lleno de éxito profesional para Shakira. La colombiana se posicionó en los primeros puestos de las listas de reproducciones del mundo, y rompió varios récords. Gracias a su colaboración con el productor argentino Bizarrap, la barranquillera, de acuerdo con los Guinness World Records, batió 14 en total.



Además del popular tema, en el que expuso varios detalles de la separación de su expareja, Gerard Piqué, la cantante estrenó composiciones como Monotonía, Acróstico y Te felicito, a través de las que también habló de su vida como madre de dos niños lejos del deportista, con quien tuvo a Sasha y Milan.

Recientemente, a través de internet, comenzaron a circular registros de la que sería la siguiente canción de la cantautora. De acuerdo con lo que se ha mostrado en redes sociales, la letra estaría relacionada a una supuesta nueva historia de amor en la vida de la intérprete de Copa vacía y El jefe.



“Otra vez me dieron ganas y te llamé. Andaba sola y te busqué. Para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Andaba sola y te busqué. Ya me estoy encariñando.

Demasiado contigo. Dime si estamos jugando, o en plan de amigos. Es que me está fascinando. Mejor no sigo. No es junto conmigo”, menciona la artista, presuntamente, en la que sería su nueva canción.

Lo cierto es que Shakira no se ha referido al tema, de hecho, por estos días estuvo festejando su cumpleaños número 47. El pasado 2 de febrero, la compositora conmemoró un año más de vida al lado de su familia y amigos más cercanos. La colombiana estuvo celebrando su vida en Miami con un enorme pastel en el que había impresas varias fotografías de diferentes épocas de la carrera profesional de ‘Shak’.

Cactus24//07-02-2024

