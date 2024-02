Gustavo Dudamel consigue su quinto Grammy

El director y compositor venezolano Gustavo Dudamel fue condecorado en el apartado de mejor actuación de una orquesta gracias a ‘Adès: Dante’ durante la 66 edición de estos prestigiosos galardones, que se celebraron este domingo en Los Ángeles.

Con ‘Adès: Dante’ se enfrentaba a la estadounidense Karina Canellakis, directora de la Filarmónica de la Radio de los Países Bajos, por ‘Bartók: Concerto For Orchestra’; y al finlandés Esa-Pekka Salonen, detrás de la Sinfónica de San Francisco, con ‘Stravinsky: The Rite Of Spring’, entre otros.



En el último lustro, el director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles se había embolsado los cuatro grammy restantes con los que cuenta en su palmarés: tres en los apartados de mejor actuación de una orquesta (‘Brahms: Symphony No. 4’, ‘Norman: Sustain’, ‘Ives: Complete Symphonies’) y otro a la mejor interpretación coral por ‘Mahler: Symphony No. 8, ‘Symphony Of A Thousand’.



En 2026, cuando el venezolano ya habrá cumplido 17 años a cargo de la orquesta de Los Ángeles, se hará cargo de la prestigiosa Filarmónica de Nueva York dejando todo un exitoso legado en la ciudad californiana marcado por su habilidad para conjugar la música clásica con ritmos más populares y sonidos latinos.

Cactus24//05-02-2024

