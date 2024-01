Tiburones anunció sus refuerzos para Miami 2024

El alto mando de Tiburones de La Guaira, flamante campeón de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, anunció el martes por la noche los 10 refuerzos que acompañarán al equipo en la Serie del Caribe Miami 2024, que se realizará en el loanDepot Park desde 1° hasta el 9 de febrero.

El grupo de peloteros de amplia experiencia en la LVBP y la mayoría con pasado en las Grandes Ligas está conformado por:

Anthony Vizcaya (LD)

Silvino Bracho (LD)

Jorgan Cavanerio (LD)

Jhoulys Chacin (LD)

Hernán Pérez (Utility)

Alexi Amarista (INF)

Wilfredo Tovar (INF)

Odúbel Herrera (OF)

Ramón Flores (OF)

Wilson Ramos (C)



“Mañana a horas del mediodía, se hará público el roster oficial, a través de un vocero de la organización”, reza el comunicado oficial de Tiburones, publicado en la red social X. “Fueron contactados otros jugadores que por problemas de visado no podrán acompañar al equipo”.

En Miami estarán presentes representantes de Nicaragua, Curazao, México, Venezuela, República Dominicana, Panamá y Puerto Rico. Los combinados nicaragüenses y curazoleños serán selecciones de esos países, el resto, como es tradicional, son los campeones de las respectivas ligas invernales.

Venezuela y República Dominicana se verán las caras en la primera jornada de la Serie del Caribe. A continua el calendario completo:

Juegos para el jueves 1 de febrero

Nicaragua vs. Puerto Rico 10:30 am

Curaçao vs. México 3:30 pm

Venezuela vs. República Dominicana 8:30 pm

Juegos para el viernes 2 de febrero

Panamá vs. Curaçao 10:30 am

República Dominicana vs. Nicaragua 3:30 pm

Puerto Rico vs. México 8:30 pm

Juegos para el sábado 3 de febrero

Venezuela vs. Curaçao 10:30 am

México vs. Panamá 3:30 pm

República Dominicana vs. Puerto Rico 8:30 pm

Juegos para el domingo 4 de febrero

Panamá vs. Nicaragua 10:30 am

Puerto Rico vs. Venezuela 3:30 pm

México vs. República Dominicana 8:30 pm

Juegos para el lunes 5 de febrero

Nicaragua vs. Curaçao 10:30 am

Venezuela vs. México 3:30 pm

Puerto Rico vs. Panamá 8:30 pm

Juegos para el martes 6 de febrero

México vs. Nicaragua 10:30 am

Curaçao vs. República Dominicana 3:30 pm

Panamá vs. Venezuela 8:30 pm

Juegos para el miércoles 7 de febrero

Curaçao vs. Puerto Rico 10:30 am

República Dominicana vs. Panamá 3:30 pm

Nicaragua vs. Venezuela 8:30 pm

Juegos para el jueves 8 de febrero

Semifinal B

Tercer lugar vs. segundo lugar, 3:30 pm

Semifinal A

Cuarto lugar vs. primer lugar, 8:30 pm

Juegos para el viernes 9 de febrero

Por el tercer lugar

Perdedor de la semifinal A vs. perdedor de la semifinal B, 3:30 pm

Final

Ganador de la semifinal A vs. ganador de la semifinal B, 8:30 pm

Cactus24 31-01-24

