Estrella del cine para adultos y su novio fueron hallados sin vida

Jesse Jane, una actriz que apareció en Entourage y Bad Girls Club además de su trabajo en la industria del cine para adultos, murió a los 43 años.

La actriz, cuyo nombre real era Cindy Taylor, fue encontrada muerta junto a su novio Brett Hasenmueller en una casa en Moore, Oklahoma, el miércoles.



Se cree que ambos murieron por una sobredosis de drogas, aunque los médicos forenses todavía están trabajando para determinar las causas de su muerte, confirmó a EW un representante del Departamento de Policía de Moore. Jane y Hassmueller fueron descubiertos después de que llamaron a la policía para realizar un control de bienestar alrededor de las 11 a.m. hora local del miércoles. No se proporcionaron más detalles.



Nacida en Fort Worth, Texas, en 1980, Jane presentó Night Calls de Playboy TV junto a Kirsten Price de 2006 a 2007. Tuvo un pequeño papel en Starsky & Hutch de Todd Phillips , protagonizada por Ben Stiller y Owen Wilson , y también apareció en Middle Men protagonizada por Luke Wilson y Giovanni Ribisi .

Jane apareció en un episodio de la segunda temporada de Entourage en 2005, liderando un grupo de mujeres que ayudan a Vincent ( Adrian Grenier ) y E ( Kevin Connolly ) a apaciguar a un periodista antagónico (Rainn Wilson). Más tarde tuvo breves apariciones en The Tonight Show With Jay Leno , Bad Girls Club y Gene Simmons Family Jewels . Los fanáticos de Drowning Pool también pueden reconocer a Jane por la portada del álbum de 2004 de la banda, Desensitized . Otras apariciones incluyen Let the Game Begin y Bucky Larson: Born to Be a Star .

Cactus24//26-01-2024

