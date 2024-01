Bad Bunny pide a su fans que si lo ven en la playa no lo saluden

Bad Bunny anunció a través de su canal de WhatsApp que va a dar un paseo en la playa, pero les advierte a sus seguidores que si lo ven no lo saluden, porque está disfrutando de su día libre.

La particular advertencia la hizo el artista a través de su canal de WhatsApp, donde tiene casi 20 millones de suscriptores. Por un mensaje de voz, Bad Bunny afirmó que iba camino a su trabajo y le deseó un feliz día a sus seguidores.

«Me dijeron que no hay trabajo hoy, brutal. Me voy pa’ la playa, que tengan lindo día. Si me ven en la playa no me saluden, déjenme quieto, que estoy en la mía», señaló el cantante.

Cabe recordar que a comienzos del 2023, Bad Bunny reaccionó molesto cuando la seguidora se le acercó en la calle, ante lo cual el cantante le arrebató el teléfono móvil, que terminó en el agua.

Cactus24 (20/01/2024)