Niña venezolana fue brutalmente agredida en un bus escolar en Nueva York

Odelys Amaya, mamá de la niña afectada conversó con la redacción de “Panas en Utah” en exclusiva. Contó que su hija junto a una amiga sufrieron una terrible agresión en Queens, New York mientras iban en un bus escolar. Ambas niñas tienen 13 años.

La niña O. V. T. A. fue golpeada salvajemente y la otra menor O.A. fue agredida de manera verbal, pero recibió amenazas que la iban a golpear también.

Amaya contó que una primera agresión verbal ocurrió el día 05 de enero: “Ese viernes las niñas en el mismo bus que hace la ruta a la hora de salida insultaron a nuestras hijas que no se montarán en el bus y diciéndole una serie de groserías. Al bajarse le gritaron que el lunes la esperaban”.

El día lunes 8 de enero al salir del colegio en el bus esas mismas niñas se le pusieron alrededor y diciéndole malas palabras y maldiciéndola las bajaron del bus. La madre alegó que el chofer no intervino y ni siquiera llamó a la policía, narra La Patilla.

“El día lunes 8 de enero a las 2:40 de la tarde hora local, “Cuando mi hija se monta en el bus que asigna el colegio J.H.S 226 de Virgin Grisson ubicado en la Rockaway varias niñas la rodearon insultándola, a ella y a su compañera, le gritaban “malditas blancas” que hacen en este país y una serie de groserías”

“Ellas corrieron hasta la escuela, de nuevo fui a la policía me tomaron la denuncia, ni me tomaron los vídeos y ni me llamaron no hicieron nada. Según en el colegio ya están tratando el caso, yo fui a la superintendencia escolar y quedaron en llamarme para ir el jueves a la corte escolar”.

Amaya contó que se ya colocó la denuncia en la policía pero que hasta ahora no se han tomado acciones. Dijo que este jueves tendrá una audiencia en Long Island City para tratar el caso.

La demandante aseguró que las niñas no quieren regresar al colegio porque han escuchado que pueden hacerles daño, pero esta vez con un cuchillo.//LaPatilla.com

CACTUS24 18-01-23

