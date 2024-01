Jennifer Lopez lanza la sexy ‘Can’t Get Enough’

Jennifer Lopez lanzó el primer sencillo del que será su noveno álbum, This Is Me… Now, el miércoles (10 de enero). El alegre y veraniego “Can’t Get Enough” viene acompañado por un cinematográfico video con temática de boda dirigido por Dave Meyers, que parece hacer guiños a la vida amorosa de la cantante.

“Todavía estoy enamorada de ti/ Sabes que no puedo tener suficiente/ Me encanta eso/ Sabes que no puedo tener suficiente/ Te encanta eso”, canta López en inglés con la voz entrecortada sobre un arreglo playero de la canción coescrita por la estrella de Shotgun Wedding y producida en el estudio de su casa en Los Ángeles junto a Rogét Chahayed (Doja Cat), HitBoy (Drake) y Jeff “Gitty” Gitelman (H.E.R). También colaboraron en la composición/producción Angel Lopez (Jack Harlow), Drew Love (G-Eazy, The Chainsmokers), INK (Beyonce) y Prince Chrishan (Meek Mill, Chris Brown).

También te puede interesar: Ecuador registra 329 “terroristas” detenidos y 5 abatidos



El suntuoso video comienza con Lopez con un atrevido vestido de novia que deja al descubierto su ombligo y sus muslos, prometiendo “hasta que la muerte nos separe” a su amado (spoiler: no es su esposo Ben Affleck) en una boda lujosa bajo la lluvia mientras un asistente escéptico dice: “Te dije que ella no puede estar sola”.

También te puede interesar: ¿Qué le sucede al cuerpo después de estar demasiado tiempo sentado?

Luego que el novio le quita el velo a JLo, la cantante comienza a bailar frente a una enorme fuente en medio de un exuberante jardín, agitando su ramo en el aire mientras canta “Tengo ganas de empezar algo/ Tienes mi motor corriendo”, mientras los asistentes realizan una rutina de baile. La feliz pareja parte en un clásico convertible blanco, y Lopez emerge con un nuevo vestido blanco abultado para el primer baile, mientras el detractor duplica su cínica apuesta sobre las posibilidades de la pareja. “Este tipo no tiene ninguna posibilidad”, dice otra invitada en la recepción.

También te puede interesar: Cabello afirma que María Corina llorará cuando el TSJ decida sobre la ‘inhabilitación’



Esta vez la feliz pareja muestra sus pasos de baile mientras el novio se transforma en una serie de hombres diferentes y un espectador dice burlonamente “la tercera es la vencida”, en una aparente referencia a los cuatro matrimonios de Lopez. “No lo atrapes, está maldito”, dice una invitada a otras mientras Lopez arroja su ramo de flores. A esto le sigue un elaborado número de baile grupal en medio de una lluvia de pétalos mientras la cámara muestra a Lopez bailando con su puñado de novios. El clip termina con una JLo desolada con la mirada pensativa, mientras se escuchan voces de hombres quejarse de su actitud defensiva y sus “críticas constantes”.

Cactus24//11-01-2024

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook