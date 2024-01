Mujer clínicamente muerta durante 40 minutos, cuenta lo que vio

En un giro del destino que provocó escalofríos en la espalda de sus seres queridos, Kirsty Bortoft de Scarborough, North Yorkshire (Reino Unido), había planeado una velada acogedora con su pareja Stu. No sabían que esa noche normal se transformaría en una prueba desgarradora, cuando Stu descubrió a Kirsty «sin vida» en el sofá apenas unas horas más tarde.



Bortoft le relató al diario británico The Sun que estuvo muerta durante 40 minutos y volvió gracias al trabajo que hicieron los médicos para reanimarla. Una vez regresó, contó lo que vio y sintió mientras estaba sin signos vitales y su relato causó sorpresa.

Los hechos ocurrieron el 29 de enero de 2021, justo el día en que la mujer y su esposo iban a celebrar una cena juntos. Pero los planes cambiaron cuando Stu, el esposo de la mujer, encontró a Kirsty Bortoft inconsciente en la sala de la casa.

El hombre llevó a su esposa al hospital más cercano, pero una vez allí, los médicos les dijeron que Bortoft solo tenía un seis por ciento de probabilidades de sobrevivir. De hecho, por 40 minutos la dieron por muerta ante la falta de signos vitales. Pero los médicos continuaron la reanimación hasta que lograron que su corazón volviera a latir.



Ella superó tres ataques cardíacos y fue puesta en coma inducido médicamente, según un informe de Metro. Ella recordó: “La primera noche fue crucial y no pintaba bien. A Stu le dijeron que debería prepararse para que yo no lo lograra, pero él no estaba dispuesto a aceptar nada de eso”.



Ella narró que, aparte de mi familia inmediata, nadie sabía lo que estaba pasando. Pero uno de sus amigos psiquiatras se puso en contacto con su hermana y le preguntó sobre la situación. Afirmó que el alma de Kirsty estaba en su salón y le pedía que hiciera listas para sus hijos y su marido. “Le dije a mi amiga que mi cuerpo se estaba descomponiendo y que no creía que pudiera volver a él, pero ella fue severa conmigo y me dijo que regresara”, dijo Kirsty sobre los eventos que ocurrieron mientras ella estaba inconsciente. Por otro lado, a su familia en el hospital le dijeron que se preparara para lo peor.

Kirsty mencionó en el informe que inmediatamente llamó a Stu después de salir de su estado de coma. Las exploraciones revelaron que no había daños en su corazón ni en sus pulmones unas semanas después de su encuentro cercano a la muerte.

La mujer dijo: “Recuerdo que, cuando finalmente regresé a mi cuerpo, sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información. Me di cuenta que no mueres; sólo tu cuerpo sigue adelante, y que mi misión aquí aún no ha terminado”. Cuando el médico le preguntó cómo se curaba tan rápido, ella narró su historia. Kirsty mencionó además que salió del hospital “eufórica” y feliz después de su recuperación.

