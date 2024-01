«¡Nunca volveré a la industria de la música!» dijo Britney Spears

Britney Spears ha dicho que «nunca volverá a la industria de la música» después de que surgieran la semana pasada rumores de que estaba planeando regresar al estudio.

La estrella del pop estaba respondiendo a las afirmaciones de los medios estadounidenses de que estaba buscando compositores para un décimo álbum de estudio.

«¡¡¡Para que quede claro que la mayoría de las noticias son basura!!!» escribió el cantante en Instagram.

«Siguen diciendo que recurriré a gente al azar para hacer un nuevo álbum… ¡¡¡Nunca volveré a la industria de la música!!!»

Algunos medios habían sugerido que Julia Michaels y Charlie XCX habían sido elegidos como colaboradores.

Pero Spears añadió que sólo escribía música por diversión y también reveló que había escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años.

«¡¡¡Soy un escritor fantasma y sinceramente lo disfruto así!!!» escribió la cantante, conocida por éxitos como Baby One More Time, ¡Ups!… I Did It Again y Toxic.

Cactus24//04-01-2024

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook