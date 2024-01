El inicio de año arrancó con tres muertes en accidentes de tránsito en torno a la Vuelta a Paraguaná 

El entusiasmo por estar en la Vuelta a Paraguaná o la resaca de haber participado en ella dejó tres muertos en menos de 30 horas:, padre e hija la tarde del primero de enero en la Morón-Coro, sector El Caimán y una joven la noche de este martes en la carretera Pueblo Nuevo-Jadacaquiva sector San Pedro del municipio Falcón. Ambos accidentes, tipo vuelco, fueron en sendos vehículos rústicos tipo Toyota.

Saray Mireya González Peñaloza, de 28 años, oriunda del sector La Adjuntas de Punto Fijo, es la fallecida más reciente producto del vuelco de una Toyota Land Cruiser, blanca, placas AA89OYC, según los reportes policiales. Un severo traumatismo craneal segó su vida.

Producto del vuelco del rústico ocurrido pasadas las 11:00 de la noche de este martes, quedaron lesionados Aly Jesús Acosta Lugo de 36 años, también de Las Adjuntas y William Alberto Osticoechea Campos, de 25 años, del sector Pueblo Nuevo. Ambos quedaron politraumatizados y terminaron recluidos en la emergencia del Hospital Doctor Rafael Calles Sierra a dónde los trasladó personal de Protección Civil.

La ingesta de bebidas alcohólicas en el curso de la Vuelta a Paraguaná habría incidido en este fatal desenlace cuando regresaban a sus hogares. Valga recordar que un día antes, también de noche, murieron padre e hija, mientras que hubo cuatro lesionados en el vuelco de una Toyota Machito plateada, placas AS656SJ hecho ocurrido en la jurisdicción del municipio Cacique Manaure.

Los fallecidos, quienes eran oriundos de El Molino, municipio Jiménez del estado Lara pero que vivían en Puerto Cabello, estado Carabobo, fueron Samuel Aranguren Martínez, de 28 años y su hija Ashley, de 8 años.

El accidente del lunes ocurrió cuando no estaba en vigencia en operativo de seguridad, mientras el segundo cuando ya había terminado la Vuelta a Paraguaná, evento para el cual se dispusieron suficientes funcionarios de seguridad y prevención dada la masiva asistencia. No obstante, cuando no hay conciencia al conducir, cuando no hay prudencia sino que la diversión, la ingesta de bebidas alcohólicas y la premura en algunos casos, empañan cualquier tipo de eventos turístico o de otra índole, más allá de los exhortos de las autoridades.

Durante el año 2023 perdieron la vida en accidentes de tránsito en el estado Falcón 52 personas, que no obstante, representan una disminución de 40,2% respecto a los 87 del año 2022 según estadísticas de Cactus24 y Versión Morón.

