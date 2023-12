Muere a los 56 años Kamar de los Reyes, actor de ‘One Life to Live’ y ‘Call of Duty’

Kamar de los Reyes, conocido por la serie diaria de ABC One Life to Live y por el videojuego Call of Duty, falleció en la víspera de Navidad, a los 56 años, tras una breve batalla contra el cáncer, según informó su familia.

Nacido en San Juan de Puerto Rico y criado en Las Vegas, de los Reyes se hizo un nombre interpretando a Antonio Vega en la telenovela de la ABC, a la que se incorporó en 1995. Su personaje era un antiguo miembro de una banda que había cumplido injustamente condena en prisión por un asesinato cometido en defensa propia, y luego se convirtió en abogado y policía. De los Reyes dejó el drama diurno en 1998, pero regresó en 2000 y formó parte del reparto hasta 2009. Apareció en más de 280 episodios.



También interpretó al antagonista Raúl Menéndez, un traficante de armas y terrorista nicaragüense que sentía un odio extremo por Estados Unidos, en Call of Duty: Black Ops II de 2012, Call of Duty: Black Ops 4 de 2018, Call of Duty: Mobile de 2019 y Call of Duty: Vanguard de 2021 de la popular franquicia de videojuegos. «Salí de esta experiencia sabiendo que acababa de terminar de trabajar en uno de los proyectos más increíbles de los que he formado parte», dijo en una entrevista de 2012.



De los Reyes también interpretó al ladrón del Watergate Eugenio Martínez en Nixon (1995), de Oliver Stone, y protagonizó el papel de Tomas en Love & Suicide (2005), de Lisa France, un largometraje rodado clandestinamente en Cuba mientras los protagonistas asistían al Festival Internacional de Cine de La Habana.

Cactus24//26-12-2023

