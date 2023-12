Reynaldo Armas habla sobre su salud luego de descompensarse durante un concierto

El cantante de música llanera, Reynaldo Armas, dio a conocer su estado de salud, luego de haberse sentido mal durante una presentación en el complejo ferial Bravos del Alto Apure, en Guasdualito, estado Apure, el pasado 21 de diciembre.

A través de su cuenta en Instagram, el cantante se pronunció al respecto: “¿Qué tal, amigos? Desde la barranca del río Apure les saluda Reynaldo Armas. Quiero comentarles antes de que salgan las especulaciones en medios y redes sociales, decirles que anoche en Guasdualito, tuve una presentación un poquito accidentada, porque un dolor que me aqueja hace algún tiempo en mi columna se me agudizó en plena tarima y eso me produjo una baja de tensión, un sudor medio sospechoso y tuve que parar la canción”.

De acuerdo con la información, el cantante, de 70 años, luego de recibir atención médica regresó al escenario para completar su presentación.

Asimismo, Reynaldo destacó que los fanáticos empezaron a preocuparse. “Me tomaron la tensión, la tenía normal, no pasó de ser un susto, pero tuve que suspender un par de canciones, porque el dolor no me dejaba”.

Finalmente, el cantante aseguró sentirse bien y mantener una mente positiva.

Cactus24 (25/12/2023).