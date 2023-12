«Avengers: The Kang Dynasty» cambia su título a «Avengers 5» tras escándalo de Jonathan Majors

El caso de Jonathan Majors está resultando en algo verdaderamente catastrófico para la todopoderosa Marvel.

The Hollywood Reporter está informando todos los detalles esta tarde, luego de que se anunciara que el actor ha sido declarado culpable de agresión y acoso.

Las cosas han llegado tan lejos que Majors ha sido formalmente despedido de Marvel Studios y ahora se revela que una de las siguientes películas de los Vengadores ha cambiado su título.

Hasta hace algunos días todos los fans de Marvel estaban conscientes de Avengers: The Kang Dynasty, una de las siguientes películas del MCU en la que veremos a muchos de los Vengadores de regreso a la acción.

Se trata de la primera del nuevo dueto que Kevin Feige está preparando para la marca multimillonaria. Sin embargo, Jonathan Majors vino a cambiar todo para mal luego de ser arrestado por agresión y ahora señalado como culpable.

Recordemos que Jonathan Majors interpreta a Kang el Conquistador en el MCU, uno de los personajes más importantes y el siguiente gran villano de la saga Vengadores. Avengers: The Kang Dynasty iba a ser una de las película más grandes de la siguiente fase con Majors como antagonista principal; para desgracia de Feige, ahora se ve en la necesidad de hacer un cambio drástico en los planes: The Kang Dynasty ha pasado a llamarse simplemente Avengers 5, hasta nuevo aviso.

Majors comenzó su carrera en la actuación en teatro antes de pasar a la pantalla. Su interpretación en la película independiente The Last Black Man in San Francisco le valió elogios de la crítica y le abrió puertas en la industria cinematográfica.

Posteriormente, obtuvo papeles destacados en producciones de alto perfil, como 5 Sangres, dirigida por Spike Lee, y la serie de HBO Lovecraft Country, donde interpretó al protagonista, Atticus Freeman, consolidando su posición en Hollywood.

Jonathan fue elegido para un papel clave en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al interpretar a Kang el Conquistador en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania, lo que lo catapultó a la atención global y consolidó aún más su creciente carrera en Hollywood. Su habilidad para asumir roles diversos y complejos contribuyeron a su reconocimiento, no obstante, el reciente escándalo le ha hecho perder su fuente de ingresos más importante.

Un poco de Kang el Conquistador

Kang el Conquistador es un supervillano ficticio que aparece en los cómics de Marvel. Su verdadero nombre es Nathaniel Richards, y a lo largo de las historias, se revela que es un viajero del tiempo con una vasta comprensión de la tecnología temporal. Kang ha adoptado numerosas identidades a lo largo de los años, como Rama-Tut, El Faraón, El Hombre Inmortal y otros, cada uno asociado con una época específica.

Su principal objetivo es conquistar y controlar el tiempo mismo, utilizando su conocimiento avanzado y tecnología para manipular eventos a su favor. Kang es un enemigo formidable para los héroes del Universo Marvel, especialmente los Vengadores, ya que su habilidad para desplazarse a través del tiempo le permite anticipar y contrarrestar sus acciones.

A través de sus diversas encarnaciones, Kang el Conquistador ha sido representado como un personaje complejo con motivaciones intrigantes y un trasfondo fascinante. Su relación con otros personajes del universo Marvel, como Reed Richards (Mr. Fantástico) y los viajeros del tiempo alternativos, agrega capas adicionales a su mitología.

Kang es conocido por su inteligencia estratégica y su capacidad para enfrentar a los héroes en múltiples líneas temporales, lo que lo convierte en uno de los villanos más notables y duraderos dentro del extenso panteón de personajes de Marvel Comics.

Avengers 5 se estrena en 2026, probablemente.

