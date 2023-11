Investigan el asesinato de un venezolano en Miami Dade

El asesinato de un venezolano en Miami Dade será investigado, dijeron las autoridades del estado de la Florida. El hombre de 43 años quedó identificado como José Luis Sánchez y fue encontrado en su vehículo.

El vehículo de Sánchez estaba estacionado en una zona industrial en Miami, estaba amordazado además de presentar signos de violencia y asfixiado. Las autoridades encontraron el vehículo en el lugar.



“Estaba amordazado, golpeado y aparentemente ya estaba asfixiado”, dijo Emily Yánez, sobrina del hombre asesinado, y quien halló el cadáver .

Emily se encontraba dentro del apartamento cuando dos hombres entraron en la madrugada y la amenazaron de muerte, reseñó Univisión.

Me apuntaron con una pistola en la cabeza y me dijeron que dónde estaban las prendas de mi tío, que, si no colaboraba, la orden era matarme. Yo les dije que no sabía dónde estaba nada, que él siempre tenía sus cosas encima, y me dijeron ‘no las tiene encima, ¿dónde están?’. Me arrodillaron mientras revisaron el cuarto, revisaron todo, se llevaron todas mis cosas, también me despojaron de mis prendas, se llevaron las de él, se llevaron su caja fuerte”, agregó la pariente.

Por su parte, el hijo del hombre asesinado también habló pidiendo justicia, por la muerte de su progenitor.

Su padre salió de su casa aproximadamente a las 10:00 pm del lunes acompañado por una mujer y nunca regresó.

Su hijo ubicó el auto gracias a un GPS y el mismo martes en la noche viajó al sur de Florida desde el norte, acompañado de su madre.

Lo que pido es justicia, que realmente se investigue, que realmente se indague lo que está pasando, lo que pasó, él era una persona que tenía su dinero ahorrado, tenía su dinero en oro, y era una persona que tenía muchos años aquí trabajando”, dijo Jorkis Mínguez, exesposa del hombre asesinado.

La sobrina del hombre, por su parte, agregó que los sospechosos son personas de Venezuela que conocían a su tío, que se ganaron su confianza y lo utilizaron.

Los familiares también dijeron que José Luis era policía en Venezuela y que ellos le entregaron todas las evidencias en relación con los presuntos secuestradores y asesinos a las autoridades.

Video muestra a dos sospechosos



La policía obtuvo videos de vigilancia donde se observan al menos dos hombres enmascarados entrado a la propiedad.

Los dos hombres están vestidos de colores oscuros y casi no se les puede ver la cara.

Cactus24// 30-11-23

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook