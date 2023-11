Francisco sufre «una bronquitis muy aguda e infecciosa»

El papa Francisco dijo hoy que «gracias a Dios no es una pulmonía» la enfermedad que sufre, sino «una bronquitis muy aguda, infecciosa», aunque ya no tiene fiebre y sigue curándose con antibióticos, al recibir hoy a los participantes en el seminario sobre «Ética en la gestión sanitaria» en una audiencia en el Vaticano.



También explicó hoy la razones por las que los médicos le aconsejaron no viajar a Dubái para participar en la cumbre climática COP 28: «La razón es que hace mucho calor ahí, y se pasa del calor al aire acondicionado. Y esto en esta situación bronquial, no es conveniente».

«Sí, gracias. Como ven, estoy vivo. El médico no me dejó ir a Dubai (…) Agradecer a Dios que no fue una pulmonía. Es una bronquitis muy aguda, infecciosa», aclaró el papa durante una mañana en la que el pontífice ha mantenido toda su agenda, aunque ha preferido no leer los discursos para no cansarse demasiado.

Aseguró que ya no tiene fiebre y que sigue curándose con antibióticos.

Cactus24// 30-11-23

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook