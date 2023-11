Ana Karina Manco denuncia discriminación en un aeropuerto en Florida

La actriz venezolana Ana Karina Manco denunció en sus redes sociales que fue víctima de discriminación en el aeropuerto de Orlando, Florida, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Costa Rica.

Manco, quien tenía planeado viajar con sus hijos al país centroamericano, fue retenida por un trabajador de la aerolínea JetBlue, quien le impidió abordar el avión por ser venezolana, según explica la actriz en la publicación en su cuenta Instagram.

«Qué racismo, lo que vivimos los venezolanos, la falta de empatía con el cliente, falta de diálogo, de querer escuchar. Yo ya estaba agotada al ver a mi hija llorar, angustiada por los gritos del señor Javier sin apellido, lo duro e incisivo de su comportamiento, perturbando a mis hijos y a mí por una larga hora y un pico más, tratando de que entendiera que no necesito visa para entrar a Costa Rica», escribió la actriz.

Ana Karina Manco explicó que entregó en el mostrador de la aerolínea su pasaporte italiano, al igual que el de sus hijos, aun así, el trabajador de Jetblue insistía en que era venezolana y necesitaba visa para viajar a Costa Rica.

«Desde que llegue nos maltrató, nos vejó, no ayudó. No eres italiana, aquí dice que naciste en Venezuela y el señor que estaba a su lado, que también trabajaba allí, me decía ‘yo sí soy italiano, mi nombre es italiano’ y yo le decía, pero el pasaporte es italiano, los italianos no necesitan visa, para viajar a Costa Rica», insistió la actriz.

La recordada «Chocolate» de la telenovela «Amantes de Luna Llena», lamentó el mal momento que pasó en el aeropuerto y responsabilizó a la aerolínea del «mal entrenamiento» a su personal.

«Ni hablar de la supervisora, como opté por no hablar, me dijo, ah, no, señora, con usted no se puede hablar, porque se queda callada mirándome. Todo era muy loco», comentó la actriz.

El incidente ocurrió el 26 de noviembre a las 9 de la mañana. Ana Karina Manco y sus hijos tenían pasaje ida y vuelta Estados Unidos-Costa Rica.

La denuncia de Manco ha generado indignación en las redes sociales, donde muchos usuarios han expresado su apoyo a la actriz.

Es importante resaltar que Costa Rica comenzó a solicitar visa a venezolanos, desde 2022, tanto para turismo como por tránsito o negocios.

La ola migratoria de venezolanos ha llevado a países de Centro América a tomar medidas para el ingreso de ciudadanos extranjeros, entre ellos Costa Rica, Guatemala o México.

Cactus24 (29-11-2023)