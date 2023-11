Mattel lanza una “Barbie Mariah Carey” para darle la bienvenida a la navidad

La cantante estadounidense Mariah Carey recibió un icónico homenaje por parte de la empresa fabricante de juguetes Mattel con el lanzamiento al mercado de una Barbie que la caracterizó en uno de sus mayores éxitos en la música.

Se trata de una muñeca de colección llamada “Mariah Carey Holiday Celebration”, que ilustra a la artista con su vestido rojo y micrófono plateado, tal y como luce en la edición “Make My Dreams Come True Edition” de 2019, del video musical de su éxito “All I Want for Christmas is You”.

El impresionante parecido del juguete con Carey ha enamorado a los internautas, quienes quedaron encantados con los detalles que recrearon de forma impecable a Mariah, como los accesorios plateados, los rizos en su cabello rubio y zapatos rojos.

Su venta empezó el pasado 17 de noviembre bajo el precio de $75 y solo se puede adquirir a través del portal web de Mattel.

“¡Es un sueño único tener mi propia Barbie! Si pudiera volver atrás y decirle a mi pequeña niña que algún día haría una Barbie a mi semejanza, ¡creo que se volvería loca! Espero que todos los coleccionistas y fanáticos de todo el mundo disfruten de la temporada navideña y, con suerte, ¡La Barbie Mariah será una maravillosa incorporación!” expresó Carey.

Vale recordar que el exitoso villancico es, probablemente, una de las canciones más versionadas de los últimos años. Desde su estreno en 1994, la voz de la estadounidense ha conquistado la navidad en todas partes del mundo. Ha cantado el tema en nuevas versiones con Justin Bieber e incluso con Jimmy Fallon. En la actualidad, tiene más de mil millones de reproducciones en Spotify./VF.

Cactus24 (22-11-2023)