Las peores series y películas de MCU, según el público

Desde su inicio en 2008, el Universo Cinematográfico de Marvel ha gozado de un gran éxito a nivel monetario gracias a que sus producciones suelen convertirse en impresionantes éxitos de taquilla debido a la afluencia de público en cada uno de sus estrenos.

Si bien la franquicia cuenta con grandes producciones que se han ganado el cariño de los espectadores, algunas de ellas destacando no solo dentro de su terreno sino también en general dentro del cine y las series de superhéroes, es cierto que en sus cerca de dos décadas de funcionamiento también ha tenido sus deficiencias con títulos que no pueden sobresalir frente a otros. Incluso hay fases que no han envejecido bien, pero ahora nos enfocaremos solo en sus peores películas, desde la Fase 1 hasta la actualidad, según la opinión del público.

Iron Man 2

En la cima de las peores películas está la secuela Iron Man 2, donde el actor Don Cheadle debutó como James Rhodes, mejor conocido como War Machine, luego de la disputa entre Terrence Howard y el estudio por su salario.

Esto sucedió a raíz del éxito de Iron Man – El Hombre de Hierro, que significó un aumento salarial para Robert Downey Jr. y un recorte para él. Según la opinión del público, la secuela fue floja, tuvo escasas escenas de acción y desaprovechó a Mickey Rourke, quien dio vida al villano Whiplash, pero aplaudió el ingreso de Don Cheadle, un actor más carismático para el papel que había interpretado Howard.

2. Eternals

El filme dirigido por Chloé Zhao fue muy esperado por una parte del público a pesar de no estar familiarizado con los personajes de Eternals.

El hecho de que se trataba de la directora que ganó el Óscar, así como un elenco atractivo conformado por Salma Hayek, Angelina Jolie y Richard Madden, fue suficiente para generar interés. Pero una vez que el público vio la película, algunos quedaron decepcionados. Pese a que tiene una de las calificaciones más positivas, a una parte del público le parece una historia lenta y aburrida, con personajes nada memorables y una trama carente de sentido que no justifica la existencia de una raza inmortal vivió en secreto en la Tierra durante los hechos de Avengers: Endgame y no hizo nada al respecto.

3. Hulk: El Hombre Increíble

Mark Ruffalo es el actor que se asocia con Hulk, pero antes hubo otro actor que sí obtuvo su propia película: Edward Norton. Lamentablemente, fue reemplazado para el momento en que Marvel Studios necesitaba incluir al personaje en Los Vengadores, pero nos dio la única cinta que ha tenido este superhéroe en la franquicia, y en la actualidad muchos lo prefieren, además de que la adaptación se ha ganado mejores comentarios con el paso de los años. Sin embargo, encontramos comentarios que se refieren a la película como “olvidable de no ser por el MCU” que nos hacen pensar que aún hay una gran parte del público que no ha cambiado de opinión.

4. Thor: Amor y Trueno

El ingreso de Taika Waititi al MCU en Thor: Ragnarok dividió al público, pero con la secuela terminó de hundirse de acuerdo con las diferentes opiniones en el sitio. La cinta destaca principalmente por el debut de Jane Foster como Thor, gracias al regreso de Natalie Portman, y tiene una destacada actuación de Christian Bale como el villano Gorr the God Butcher, pero como suele suceder con los antagonistas de la franquicia verlo un poco más hubiera sido mejor.

El público describió a esta película como una decepción, “tóxica” y varios coincidieron al decir que estaba llena de chistes innecesarios. Para la audiencia, fue un retroceso en lo que representa el Dios del Trueno.

5. Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Las fases más nuevas del MCU han estado llenas de críticas negativas por parte del público y Ant-Man and the Wasp: Quantumania llevó una de las peores partes ya que fue el primer estreno de la Fase 5 y no pudo elevar a la franquicia luego de que la anterior tanda de producciones, enfocada en superhéroes nuevos, no generó la misma expectativa ni respuesta.

Este filme falla en impresionar a la audiencia y aumenta la preocupación ante la falta de dirección que está teniendo este universo. Aquí regresaron Scott Lang (Paul Rudd) y Hope Van Dyne (Evangeline Lilly), mientras que se sumó Kathryn Newton en el papel de Cassie para explorar el Reino Cuántico.

El público se dividió: algunos aplauden que el héroe titular no haya perdido su esencia y que es una aventura más disfrutable de lo esperado, pero otros critican los efectos visuales, el aspecto de M.O.D.O.K., y aseguran que su trama es simple e ilógica.

6. Thor: Un mundo Oscuro

Antes de Thor: Amor y Trueno ya había una faceta del Dios del Trueno que el público intentaba olvidar. La primera secuela protagonizada por Chris Hemsworth se convirtió de manera temprana en una de las peores producciones del MCU y desde entonces no se ha podido alejar de este deshonor. Su principal problema es que es demasiado “blanda” para lo que está ocurriendo en la historia y que tiene muchos hilos que no logra mantener a flote de manera satisfactoria.

Se esforzó en expandir el mundo de la primera película, pero no logró hacerlo de una manera que no se vea barata. Por esto y más es que el público.

7. Capitana Marvel

Una película de trama sencilla situada en los años 90 para introducir al público al origen de Carol Danvers como Capitana Marvel fue una sorpresa para algunos al explorar una época que no se había visto antes en la franquicia, pero no es suficiente para convencer al público.

Varias opiniones destacan la presencia de Samuel L. Jackson en el papel de Nick Fury, además de que describieron a la cinta como una historia que tiene buenos momentos, pero que desafortunadamente son escasos. Se menciona también un villano olvidable y que el relato en sí no ofrece mucho.

8. Secret Invasion

La adaptación Secret Invasion se distancia mucho de lo que algunos conocen de los cómics, pero mantiene ese núcleo en común, donde los Skrulls se han infiltrado en la sociedad humana para tomar el control del mundo. Aquí no hay superhéroes sino que su trama da gran importancia a Nick Fury así como a James Rhodes y las actrices Olivia Colman y Emilia Clarke, recién ingresadas en la franquicia.

Los primeros episodios parecían augurar un mejor desarrollo y desenlace a la historia propuesta, pero terminó siendo una de las peores.

El público no está contento con la forma en que se tomó ese título y material para entregar un trabajo que la sitúa a una escala mucho menor del conflicto que debió presentar y se critica que Nick Fury no sea el personaje que el MCU le vendió antes a los espectadores.

9. Ms. Marvel

Kamala Khan es una de las nuevas adiciones al Universo Cinematográfico de Marvel, con la joven Iman Vellani en el papel. Esta serie muestra un vistazo a su origen, así como a su entorno, ofreciendo la llegada de una cultura que no había tenido tal protagonismo en la franquicia. No solo es la primera superheroína musulmana de Marvel, sino también una de las más jóvenes y los episodios siguen su vida mientras intenta salvar el mundo y aprende lo que significa esta nueva responsabilidad, además de compartir su tiempo con personas de su edad.

Entre las opiniones del público, encontramos que la actriz “cae bien” en su debut, pero que la historia no cautiva ni entretiene en la misma medida.

10. She-Hulk: Attorney at Law

La llegada de la abogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany) en una serie que muestra su origen como She-Hulk y cómo maneja su vida entre esta nueva faceta, su trabajo y su desordenada vida social se ganó unos cuantos fans, pero generó un mayor rechazo que otras producciones.

El público dijo que tiene potencial, lo cual se puede notar en su interesante dosis de comedia, algunas buenas referencias y momentos en los que se rompe la cuarta pared. Algunos aseguran que sí aporta al MCU y que destaca Charlie Cox en el papel de Daredevil, pero la calidad de sus efectos visuales y algunos momentos flojos hacen que la experiencia se vuelva negativa.

Para una parte del público, los comentarios parcializados generaron malestar en su momento.

Cactus24 (20-11-2023)