Piqué sobre mediática separación con Shakira «La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado»

El exfutbolista español, Gerard Piqué, dio una reveladora entrevista durante esta semana en la que aborda varios temas de su vida, entre ellos, su mediática separación con Shakira.

Recordemos que Shakira y Piqué anunciaron el fin de su larga relación en junio del 2022. Desde entonces, la colombiana ha cargado contra el padre de sus hijos, a través de varias canciones.

Además de tener que escuchar los temas que Shakira le dedicó en todas partes, Piqué también ha tenido que lidiar con los rumores y el asedio de los medios de comunicación.

En la conversación con el medio El Món a RAC1 de Cataluña, acerca de los trascendidos y de todo el revuelo que ha causado su separación, Gerard indicó que, «si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia».

Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado», aseveró.

En esta línea, tampoco está dispuesto a ventilarlo, «porque es privado», sentenció, reconociendo al mismo tiempo que esto es «parte del circo y del show» del mundo en el que se desenvuelve.

Cactus24// 10-11-23

