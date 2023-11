Hermana del niño venezolano golpeado en colegio de EEUU: Mi papá es un hombre peligroso

La información difundida por este medio digital sobre la agresión de un adolescente zuliano dentro de un colegio en Estados Unidos, retumbó las redes sociales y con ello a sus demás familiares.

La agresión la dio a conocer su papá, Moisés David Torres Torres, quien además pidió lo regresaran a su país. Sin embargo, una hermana del adolescente, Levi Israel Torres, salió en su defensa y desmintió que su padre quisiera tener al menor.

A través de su Instagram, Reina Ramírez, hermana del pequeño, habló:”Hace tres o cuatro meses, Sandra Ibarra, quien es la madre adoptiva de Levi, y quien tiene comunicación con mi papá, lo puso a hablar en un video y en la grabación se notaba claramente que ella le estaba diciendo lo que tenía que decir, me dolió muchísimo, pero sé que ese no era él, así que no me extraña”.

Ramírez indicó: “Mi papá es una persona maltratadora, agresiva, peligrosa, conoce mucha gente peligrosa, y está haciendo todo este show porque él quiere una visa para entrar legalmente a este país. Él hace unos tres o cuatro meses quería que se lo entregaran a mi mamá, me dijo que él sentía que mi hermano estaría mejor en este país”.

La joven precisó que el niño Levi, tiene dos condiciones: Inmadurez cognitiva y déficit de atención, por lo que tiene que estar medicado constantemente” En Maracaibo lo llevamos a diferentes lugares para tratar su condición, cosa que mi papá nunca hizo. Muy pocas veces nos buscaba al colegio, siempre fue un papá ausente y ahora está aprovechando esta situación para poder venir e ingresar aquí”.

En medio de la grabación puntualizó, que su papá, Moisés Torres, no tiene como mantener a su hermano “Él prefiere poner a mi hermano a hablar y a decir cosas que salir él y defenderse él solo. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, pero jamás voy a permitir que te entreguen a Levi, porque le vas a hacer mucho daño”, finalizó diciendo la joven Reina Ramírez./NAD.

Cactus24 (03-11-2023)