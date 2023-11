El próximo spin-off de ‘Juego de Tronos’ tras ‘La Casa del Dragón’ ya tiene fecha de rodaje

Era una de las series confirmadas de manera oficial por HBO, pero con Hollywood inmersa en una huelga de actores y actrices, la filmación de numerosas producciones se ha retrasado. ‘El Caballero de los Siete Reinos’ (‘A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight’) iniciará su rodaje a principios de 2024. Así lo ha confirmado Casey Bloys, jefe de la cadena, durante un turno de preguntas y respuestas (vía Variety). Todo depende, sin embargo, del desenlace del conflicto laboral que todavía sigue sin resolverse.

La serie, otra precuela de ‘Juego de Tronos’, ya cuenta con web oficial en HBO. Pese a que apenas hay detalles, sí figura una sinopsis: “Un siglo antes de los eventos de ‘Juego de Tronos’, ya estaban Ser Duncan el Alto y su escudero Egg. Los productores ejecutivos son George R.R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis”. En aquella época, la familia Targaryen aún se sentaba en el Trono de Hierro, muchos años antes de que el Rey Loco fuera asesinado y reemplazado por Robert Baratheon.

Qué ocurre con ‘La Casa del Dragón’?

La primera temporada de ‘La Casa del Dragón’ está basada en el libro ‘Fuego y Sangre’ de George R.R. Martin. La princesa Rhaenyra Targaryan fue elegida como la sucesora al trono, pero no todos en su familia están dispuestos a que reine una mujer. A la muerte del rey, la guerra civil se desata y los dragones danzan en un espectáculo de fuego, sangre y muerte.

El rodaje de la temporada 2 comenzó antes de que arrancaran las huelgas, por lo que la serie está encarrillada para su estreno. Según ha revelado el propio Bloys, el plan de HBO es que se estrene a principios del próximo verano, pese a que a día de hoy no se ha desvelado una fecha más concreta. De acuerdo con Variety, algunos medios ya han podido ver un adelanto, aunque el tráiler no ha trascendido./ Diario As.

Cactus24 (03/10/2023).