Daredevil consigue nuevos directores y se estrenará en el 2024

En estos momentos el MCU de Marvel no está pasando por su momento de mayor auge, puesto que las películas más nuevas como Dr Strange 2 y las series de talla de Secret Invasion no han logrado conseguir un nivel de narrativa que realmente capte a los fans y no fans del mundo de los cómics.

Sin embargo, está apostando a una nueva serie, está es Daredevil, que a principio se comentó la cancelación de su producción por problemas de guion y dirección.

El puesto de la producción se lo ha llevado Jack Ryan, quien ya ha trabajado en series de Marvel como la de Punisher que se lanzó en Netflix.

En la dirección están Justin Benson y Aaron Moorhead, quienes trabajarán los episodios que faltan para cerrar la primera temporada, puesto que ya hay dos que convencieron a los ejecutivos pero hay otro montón que no les han gustado.

El programa estaba en producción en la ciudad de Nueva York, pero se tuvo que suspender su creación por las diferencias creativas, lo que llevó al showrunner, director y guionistas el salir de Disney. Sin embargo, como debe ser lanzada en algún punto de 2024, se tuvieron que poner manos a la obra para conseguir a este nuevo personal de forma inmediata.

Este show nos va a establecer el regreso de Charlie Cox como el actor principal, solamente que no es el mismo personaje que se vio en la adaptación creada para Netflix que contó con cuatro temporadas a las cuales les fue bien en crítica. Aquí tenemos a Matt Murdock en la versión del MCU, al cual ya vimos dos veces en dicho universo, la primera en Spider-Man: No Way Home, y la segunda en She-Hulk.

La serie llegará en algún punto del 2024 a Disney+.

Reinicio de Daredevil: Born Again

La información viene del medio The Hollywood Reporter, quienes aseguran que Marvel decidió presidir a fines del mes de septiembre a Chris Ord y Matt Corman, guionistas principales de «Daredevil: Born Again», además de despedir a los directores que iban a rodar los capítulos pendientes.

Según la información que se maneja, la decisión la tomo Kevin Feige, jefe de Marvel, luego de ver los episodios ya realizados de la serie y llegando a la conclusión de que no estaba funcionando. Ya se abrían filmado al menos la mitad de los 18 capítulos que compondrían la serie.

Cactus24 (02-11-2023)