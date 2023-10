ÚN: 8 de cada 10 dice que «sí» votará el 3-D en el referendo sobre el Esequibo

El Consejo Nacional Electoral convocó, por iniciativa de la Asamblea Nacional, a un referendo consultivo para el 3 de diciembre sobre la defensa de los derechos de Venezuela sobre el territorio Esequibo.

Esta convocatoria se da en medio de una avanzada del gobierno de Guyana de explotar, de la mano de la petrolera estadounidense ExxonMobil, yacimientos petrolíferos sobre aguas no delimitadas que corresponden al territorio Esequibo. También Guyana ha insistido en desconocer el Acuerdo de Ginebra de 1966 que establece que la disputa territorial entre Venezuela y Guyana debe resolverse a través de una negociación entre las partes.

Georgetown ha llevado el tema a la Corte Internacional de Justicia, cosa que Venezuela rechaza porque reconoce como último documento firmado sobre el asunto el Acuerdo de Ginebra.

El referendo convocado para el 3 de diciembre pretende, en palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, “que el pueblo de Venezuela por vía del voto directo y secreto tome la decisión y refuerce los inalienables derechos de Venezuela y su pueblo sobre el territorio de la Guayana Esequiba y su ratificación por historia y por derecho como parte indisoluble del sagrado suelo de la patria”.

En este sentido, últimas Noticias en su sesión Datos ÚN, hizo una consulta a los ciudadanos si tienen aspiraciones en paticipar en el referendo convocado por el Ejecutivo Nacional el próximo 3 de diciembre.

La encuesta fue de manera digital en su portal web y redes sociales, y entre el lunes 23 y el jueves 26 de octubre participaron 2.519 personas. Los resultados son los siguientes:

Se obtuvo que el 44,6% dijo estar muy enterado del tema y otro 33,9% respondió que está enterado. Esto suma 78,5% que afirma tener conocimiento sobre la situación actual de la disputa por el Esequibo. 16% reconoce estar poco enterado y 5,6% dice que no sabe nada al respecto.

En el sondeo se conoció sobre su intención de participar en el referendo del 3 de diciembre. Al menos ocho de cada diez personas afirman que sí irán a votar en la consulta. 67,5% respondió que con toda seguridad sí acudirá y 13,5% dijo que probablemente sí. 8,6% aún no sabe si irá o no, 7,3% dice que con seguridad no votará y 3,1% dijo que es probable que no lo haga.

