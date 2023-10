Bruce Willis “no lee ni habla, ve la vida detrás de un mosquitero y ya no tiene alegría de vivir”, aseguró amigo del actor

Bruce Willis está perdiendo su «alegría de vivir» y sus «habilidades lingüísticas» en medio de su declive, debido al tipo de demencia que padece. Esa es la actualización sobre su salud narrada por un amigo, el productor de cine y televisión, Glenn Gordon Caron.

El año pasado, Bruce, de 68 años, se retiró del mundo del espectáculo en medio de su batalla contra la enfermedad cerebral «afasia», que provoca que las capacidades lingüísticas del paciente se deterioren. Luego, en marzo, su familia anunció que su enfermedad había «progresado» y que le habían diagnosticado demencia frontotemporal (DFT).

De acuerdo a una reseña de Daily Mail, Glenn Gordon Caron, compartió sus experiencias al visitar a la estrella de cine en medio de su enfermedad.

«Mi sensación es que, entre uno y tres minutos, él sabe quién soy», dijo Glenn en su devastadora entrevista a Page Six. «No es totalmente verbal, solía ser un lector voraz, no quería que nadie lo supiera, y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce», agregó.

Glenn reveló que ha intentado visitar a su amigo casi todos los meses desde que le diagnosticaron afasia.

Dijo: “No siempre soy tan bueno, pero lo intento y hablo con él y su esposa [Emma Heming Willis] y tengo una relación casual con sus tres hijos mayores.

«Me he esforzado mucho por permanecer en su vida».

Cactus24//13-10-2023

