Gaby Espino confiesa: «Yo sí creo en la pareja»

Sin tapujos, la actriz venezolana Gaby Espino aseguró que aún cree en la pareja a pesar de sus rupturas amorosas.

En una entrevista realizada por el actor venezolano Alejandro Chabán, la criolla habló de sus relaciones fallidas, sin embargo, afirmó que sigue creyendo en las relaciones.

“Estoy soltera, estoy haciendo casting. Yo sí creo en la pareja, a pesar de que he tenido de repente amores fallidos. O sea, yo estoy en la búsqueda de un amor bonito, y si no me funciona yo lo corto», expresó.

A lo largo de la conversación Chabán le preguntó a la recordada Natalia Aristeguieta, de la serie «A todo corazón» 1997, el ¿ Por qué crees que hasta ahora no has atraído a esa personas que tu quieres?

A lo que la actriz respondió: “yo me lo he preguntado muchas veces”.

“Todas las relaciones que he tenido me han dejado algo, me ha hecho que llegue al lugar en el que estoy hoy. Más que un error es un aprendizaje. Ahora sé lo que quiero que esa persona tenga, quiero que sea luchadora, una persona honesta como yo, que sea familiar, respetuosa y que tengamos el mismo Norte sin que seamos iguales”, comentó.

Ante la confesión de la actriz algunos usuarios expresaron su descontento y desacuerdo

Cactus24 (11/10/2023)