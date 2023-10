Elon Musk amenazó a Warner Bros para que no despidieran a Amber Heard de «Aquamam 2»

El mes pasado se filtraron a través de Reddit documentos de la corte que revelaban el maltrato que sufrió Amber Heard de parte de Jason Momoa y el director James Wan en el set de Aquaman and the Lost Kingdom. En ese momento no se le prestó demasiada atención, pero ahora que un medio serio como Variety le ha dado cobertura, el tema dará mucho de qué hablar, sobre todo por algunas nuevas revelaciones, como el papel que jugó Elon Musk en mantener a Heard en la película.

Elon Musk es uno de los empresarios más influyentes del mundo. Fundador de empresas como Tesla, SpaceX y Neuralink, y ahora dueño de la red social X (antes Twitter). Una parte muy mediática de su vida personal fue su relación con Amber Heard.

Se dice que comenzó en 2016 y tuvieron varios altibajos a lo largo de un año, separándose y reuniéndose en varias ocasiones antes de terminar definitivamente en 2017. Durante su tiempo juntos, se les vio en varios eventos y salidas públicas, confirmando su relación ante los medios.

De acuerdo con Variety, la intención de despedir a Heard del papel de Mera no estaba motivada por el escándalo legan entre la actriz y Johnny Depp, sino por la falta de química con Jason Momoa, algo que incluso el entonces presidente de DC Films, Walter Hamada, confirmó al testificar en el juicio en 2022. Sin embargo, Musk salió al rescate de su princesa, así es como lo describe Variety:

Al final, el estudio nunca apretó el gatillo para despedir a Heard porque su ex novio, Elon Musk, hizo que uno de sus litigantes enviara una “carta hostil a Warner Bros. amenazando con quemar la casa” si la actriz no regresaba para la secuela, dice una fuente familiarizada con la batalla detrás de escena. Warner Bros. cedió y siguió adelante con Heard.

En 2018, Amber Heard cobró prominencia gracias a Aquaman, sin embargo, un año después, su exesposo Johnny Depp la demandó por difamación. Esto derivó en la pérdida de credibilidad de Heard y en ataques constantes en redes sociales. Sorpresivamente, las tensiones no solo fueron externas, también internas, con figuras como Jason Momoa y el director James Wan presuntamente mostrando hostilidad hacia ella durante la filmación de la secuela de Aquaman.

Según documentos judiciales, estos intentaron que Heard renunciara debido a la controversia que rodeaba la película, alimentada principalmente por los aficionados de Depp. Estos informes sugieren que Momoa, para molestar a Heard, llegaba vestido como Johnny Depp al set ocasionalmente. Solo Zack Snyder y su esposa Deborah la habría respaldado.

Heard no fue excluida de Aquaman and the Lost Kingdom, pero su papel parece reducido, como se evidencia en el tráiler. James Wan justificó esto diciendo que la primera película se centró en Arthur y Mera, mientras que la secuela se enfoca en Arthur y Orm. La controversia de Heard también llevó a su exilio temporal en Europa, alejándose de la atención negativa.