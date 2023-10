Adamari López sobre canción de Luis Fonsi: «siento que no va dirigida a mi, nada es personal»

Pasaron ya 6 meses del despido de Adamari López de Telemundo y Hoy Día, tiempo que ha sido aprovechado por la presentadora boricua para viajar, para pasar tiempo con su hija Alaïa, así como para dedicarse un espacio para ella, sus emprendimientos y las más diversas campañas. Mucho se ha hablado de su regreso a la TV, incluso se llegó a decir que la veríamos en Mira quién baila: La revancha, pero los tiempos no dieron.

Cuando todo parecía indicar que volvería Adamari López a la pantalla de Telemundo tras su sorpresivo despido, la animadora regresó pero para una entrevista en Al Rojo Vivo, una de las emisiones estrella de la señal.

Su vuelta se produjo a través de una entrevista que le otorgó a Azucena Cierco y que fue emitida en ese espacio para deleite de los fans del show y, en especial, de la también actriz. En sus minutos habló de absolutamente todo, incluidas sus sonadas desilusiones amorosas.

Aunque la entrevista fue con motivo del lanzamiento de una campaña de seguros de la que Ada forma parte, ese no fue un impedimento para que Azucena Cierco quisiera indagar más a fondo sobre ‘Pasa la Página’, la más reciente canción de Luis Fonsi, la cual, se dice, iría dedicada a ella.

A pesar de haber estado en boca de todos tras el lanzamiento del polémico tema, la mamá de la pequeñita Alaïa reveló cómo tomó lo sucedido. “En su momento superé tantas cosas que no siento que nada va dirigido a mí, nada es personal. Yo estoy tranquila y en paz, caminando hacia adelante y con la frente en alto, orgullosa de lo que he podido lograr solita”, respondió.

“Aprendo de las cosas que me han tocado vivir. No me arrepiento de nada, he vivido mi vida como he querido, he compartido con gente a la que quise muchísimo y en el momento en que no tenía que estar ahí, he seguido hacia delante”, puntualizó.

