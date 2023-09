¡Lionel Messi, lesionado! Alarmas encendidas en el Inter Miami

Malas noticias para el ‘Tata’ Martino en el Inter Miami. Tanto Lionel Messi como Jordi Alba cayeron lesionados en la primera mitad de la victoria del Inter de Miami ante Toronto (4-0)

Las alarmas están encendidas en Fort Lauderdale por las recientes lesiones de Lionel Messi y Jordi Alba. Ambos se vieron forzados a abandonar el terreno de juego durante la primera mitad del choque del Inter de Miami contra Toronto por problemas musculares. Están pendientes de pruebas para determinar el alcance de sus dolencias físicas.

Suponía el regreso del astro rosarino a la titularidad y, probablemente, ha forzado más de la cuenta para estar sobre el terreno de juego. Merece la pena recordar que se había perdido el partido de Argentina ante Bolivia, por las eliminatorias sudamericanas, además del choque contra Atlanta United. Este jueves por la madrugada volvió a la acción en el PNK Stadium, pero no resistió más de 36 minutos.

Imágenes que nadie quiere ver. 🥺 Messi salió al minuto 37' por una aparente molestia. 😳 pic.twitter.com/L7iaUnsEiX — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 21, 2023

El ‘Tata’ Martino le resta importancia

El jugador había pedido el cambio por molestias y tardó más de la cuenta en abandonar el césped, pero no se notó suficientemente ‘aparatosa’ la dolencia física, aunque las alarmas sí están encendidas. Al descanso, el ‘Tata’ Martino apuntaba que «Messi y Jordi Alba tuvieron que salir, los evaluaremos en estos días». Tras el partido, apuntó que en el caso de los dos exjugadores del FC Barcelona no cree que «haya lesiones musculares» y que tras la primera evaluación tiene «menos pesimismo».

En concreto, reconoció que «por lo que hablé de las molestias, no se me antoja nada nuevo, nada más grande de lo que venían teniendo. Son fatigas, no creo que haya lesión muscular y vamos día a día» y que «son fatigas, no creo que haya lesion muscular y vamos día a día. Sé que tenemos una final pero de ninguna manera entrarán a la cancha si no están en condiciones de hacerlo».

Messi, pendiente de pruebas

En el caso de Messi, el entrenador insistió en que «es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la selección no tenía lesión. Yo creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar». Habrá que ver si está disponible para el choque ante el Orlando Cit por la MLS, el lunes, y más importante aún para la final de la US Open Cup, ante el Dynamo de Houston, en una semana.

Cactus24//21-09-2023

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook