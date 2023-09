Diosdado Cabello afirmó que no habrá elección primaria

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró la noche de este miércoles en su programa «Con el mazo dando», que este año no habrá elección primaria.

«Primarias no hay, tristemente pero no hay primaria. Me llamaron ahorita y me dijeron ‘no hay’. Cualquiera se pone triste así», dijo.

Cabello aseguró que «la información que primarias no hay me la dio un señor de la Comisión Nacional de Primaria».

«Se quedaron como la niña del comercial de los años 80 que iba a comprar un jamón planchado en diciembre y le dijeron ‘¡no hay!’, con la diferencia que a estos no les van a llevar las primarias a su casa», satirizó en referencia a este proceso que según fuentes confiables citadas el líder psuvista, será suspendido.

Asimismo, mencionó sobre la denuncia por parte de la ONU sobre el programa de TV «para desacreditar a los opositores». «Con el Mazo Dando, que le hace bullying a los opositores, señores de la ONU, perdón, yo les traigo aquí lo que ellos dicen».

Lanzó comentarios contra la página Venezuela Gana, en la que Comisión Nacional de Primaria lanzó un sorteo para recaudar fondos para la elección. Agregó que la oposición inventaron la rifa «porque creen que van a lograr los 30 millones. Con el sorteo todavía les falta 29.950 .000 dólares, una vainita».

El también diputado de la Asamblea Nacional (AN) del 2020 afirmó que el sorteo cuenta con 5.994 tickets, lo que podría generar una ganancia de 27 mil dólares. «Una verdadera estafa. No les alcanza para comprar los precios que ofrecieron», comentó.

Cactus24//21-09-2023

