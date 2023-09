Cabello a María Corina: Los gringos pueden hacer lo que les dé la gana, ¡pero usted no va!

Diosdado Cabello, ratificó este miércoles a la opositora María Corina Machado que ella puede hablar con los gringos lo que quiera, pero ella está inhabilitada políticamente y esa es una realidad que no va a cambiar.

«La Sayona dice que ella va a presionar a Estados Unidos para que nos presione a nosotros, señora usted está inhabilitada, los señores gringos pueden hacer lo que les dé la gana, pero usted ¡no va!», enfatizó Cabello durante su programa Con el Mazo Dando.

Villegas: Siguen conversaciones entre EEUU, PSUV y Plataforma Unitaria para aliviar sanciones, descartan habilitación de María Corina

Asimismo, aseveró que nadie le puede creer a Chatarrita (Henrique Capriles) cuando dice que si no los habilitan a todos, él no participa en las elecciones. «¿Quién cree que Capriles dice la verdad cuando dijo: ‘si a mi me habilitan solo a mí yo no participo tienen que habilitarnos a todos’? ¿Quién le cree a Capriles?», dijo.

Recalcó que Venezuela es un país libre, soberano e independiente y «Estados Unidos no tiene porqué meter sus narices aquí».//Con el Mazo Dando

Cactus24//07-09-2023

