Superlano: «La recuperación de la economía venezolana pasa por la recuperación del petróleo. No creo que se deba privatizar Pdvsa»

El candidato por Voluntad Popular a la primarias de la oposición, Freddy Superlano, participó en una actividad con las mujeres del Frente Amplio Nacional donde dio a conocer alguna de sus propuestas.

En el seno de la discusión, el abanderado del Comando Páez, al ser consultado por la recuperación de la industria petrolera, enfatizó que se debe modificar la Ley de Hidrocarburos y cambiar el modelo de negocio.

“La recuperación de la economía venezolana pasa por la recuperación del petróleo. No creo que se deba privatizar Pdvsa, si me lo preguntan. No tiene sentido porque es una empresa que no tiene ni para pagar sus gastos mínimos de operaciones, además tiene cualquier cantidad de demandas en el exterior. Hay que ofrecer seguridad jurídica a esas empresas y también debe existir un proceso de transición a energías limpias”.

En cuanto a la seguridad ciudadana y protección de derechos humanos, Superlano señaló que se deben eliminar algunos cuerpos de seguridad que solo han reforzado la política de tortura en Venezuela, así como depurar el sistema de justicia.

“No puedes hablar de seguridad si los cuerpos de seguridad están corrompidos y además son perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Vemos los casos de la FAES, Sebin, Dgcim. Son los que mantienen las casas de tortura. Hay que depurar los cuerpos de seguridad y el sistema de justicia, porque aquí reina la impunidad. No existe la meritocracia y los jueces responden a intereses partidistas”, apuntó.

El abanderado del Comando Páez indicó que se debe pasar del Estado docente a la sociedad educadora, así como aplicar una educación productiva. “En nuestro plan 2024 hay un objetivo de pasar del Estado docente a la sociedad educadora. Debemos saber cómo formar a nuestros chamos de acuerdo a lo que nos pida la demanda”, explicó.

Sostuvo que el Estado también debe invertir en el mejoramiento de la preparación de los maestros. “Queremos que nuestros docentes devenguen un salario digno y competitivo con el campo internacional, que el trabajo que hacen sea bien remunerado y dignificado”, dijo.

“Tenemos que invertir también en las infraestructuras escolares. La deserción escolar es de 3 millones, entre niños y jóvenes, según cifras UCAB. Los jóvenes no estudian por varias razones, falta de alimentación, incentivos, entre otros”, agregó.

Cactus24 06-09-23

