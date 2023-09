Video| Meteorito iluminó el cielo nocturno de Turquía

Onur Kaçmaz, que estaba filmando, estaba en un parque infantil cuando el cielo oscuro se tiñó de color.

El vídeo fue capturado mientras pasaba sobre la ciudad de Erzurum y la provincia de Gumushane, en el este del país.

A very bright fireball was spotted over Erzurum, Eastern Turkey at ~20:10 local time

[📹 TRT Haber]pic.twitter.com/tL1KEwJafe

— Massimo (@Rainmaker1973) September 2, 2023