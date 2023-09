50 Cent arrojó el micrófono a la multitud y golpeó en la cara a una seguidora

Mientras estaba en el escenario del Crypto.com Arena, el rapero (nombre real: Curtis Jackson) pareció frustrarse después de que le entregaron dos micrófonos defectuosos seguidos, lo que lo llevó a tirar uno, como se muestra en el video capturado por los fanáticos presentes. . Cuando arrojó el micrófono golpeó a la víctima, que estaba parada en el área de producción cerca del escenario.

La presunta víctima, identificada como la locutora de radio Power 106 Bryhana Monegain, compartió imágenes con TMZ en las que presenta una laceración en la frente. Más tarde aparecieron más fotos de ella con la misma herida en la cuenta de Instagram de Neighborhood Talk.

OUCH!—50 Cent is in hot water after launching a malfunctioning microphone at the production crew during his performance at Crypto Arena.

The microphone struck Power 106 radio host, Bryhana Monegain and left a nasty gash on her forehead.

She has since filed a police report for… pic.twitter.com/Vp7XkY3tPW

