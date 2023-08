Luis Rubiales sorprende a todos: «No voy a dimitir»

Luis Rubiales sorprendió a todos anunciando que «no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Voy a luchar hasta el final y espero que se cumpla la ley». Defendió su beso con Jenni Hermoso del que dijo que fue «consentido», pidió disculpas por su gesto en el palco de agarrarse sus partes que iba dirigido a Jorge Vilda, y atacó a la prensa.

«Este es el órgano ante el que debo dar todas las explicaciones. Quiero dar las gracias a todos los mensajes de apoyos, incluida la gente que no es del fútbol. Hay más gente que me apoya. Quiero perdón sin paliativos por un hecho que ocurrió en el palco cuando en un momento de euforia me agarré esa parte del cuerpo mirando a Jorge Vilda», empezó Rubiales.

Ni una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. Cinco veces lo ha repetido. “No voy a dimitir” repetía una y otra vez Luis Rubiales. Hacía años (muchísimos) que no veía una rueda de prensa tan bochornosa y espantosa. Y de un presidente de la RFEF además, ¿eh?pic.twitter.com/j9bt8o9uFr — Sergio García (@zSergiioG) August 25, 2023

«Hemos pasado mucho juntos Jorge. Te han querido hacer lo mismo a ti que ahora me hacen a mí. Hemos sufrido mucho, hemos tragado mucho pero hemos estado juntos. Pero fíjate, me emocioné mucho hasta perder el control y me emocioné cuando tu primer gesto fue dedicármelo. Y te hice la seña de ‘ole tus huevos’. Tengo que pedir disculpas a la Casa Real porque es un gesto muy poco edificante».

El beso con Jenni: «El deseo es el mismo que ante una de mis hijas»

«El beso, el pico. Es más un pico que un beso. Quien vea el vídeo, ante millones de personas, el deseo en ese beso es el mismo que ante una de mis hijas. No hay deseo ni dominio. Lo que se está vendiendo en los medios del señor Tebas y el feminismo. El beso fue espontáneo, mutuo y consentido».

Esta jugadora falló un penalti. Ella me contestó eres un crack. Jenni me agarró de las caderas y al dejarme en el suelo, me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Luego nos dimos un pico. ¿Un piquito? Ella dijo vale. Dijo que era una anécdota. De la anécdota se pasa al vídeo y luego al comunicado que no entendí».

Se siente víctima: «Se está ejecutando un asesinato social»

«Se está ejecutando un asesinato social, se me está intentando matar. Desde hace 5 años van a por mí por tierra, mar y aire. Siempre es el mismo, él y sus títeres. A algunos poderosos ya dije que le iba a molestar. Hijas, aprendedlo, vosotras sois feministas de verdad (aplausos de la Asamblea)».

«La señora Díaz, Montero, el señor Echenique han hablado de vejar, agredir… ¿Qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente? Me voy a defender en los juzgados. Y al abrigo de estas personas los títeres al abrigo del de siempre. No nos acomplejemos y hablemos de campeones porque el plural engloba a hombres y mujeres»El pico con Jenni: «El deseo es el mismo que ante una de mis hijas».

Cactus24//24-08-2023

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook