Biden sugiere que Putin podría estar detrás del accidente donde murió jefe del Grupo Wagner

El presidente Joe Biden sugirió este miércoles que el presidente de Rusia Vladimir Putin podría haber estado detrás del accidente de avión en el que supuestamente se encontraba Yevgeny Prigozhin, y dijo que no le sorprendía que el jefe del grupo mercernario Wagner pudiera haber sido el objetivo del mandatario ruso.

«Como recordarán, me preguntaron sobre esto», le dijo Biden a Kevin Liptak de CNN. «Dije que tendría cuidado con lo que expreso. No sé con certeza qué pasó, pero no me sorprende».

Cuando se le preguntó si pensaba que Putin estaba detrás de esto, Biden respondió que «no sucede mucho en Rusia en lo que Putin no esté detrás, pero no sé lo suficiente como para saber la respuesta a esa pregunta. He estado entrenando durante la última hora y media», publica CNN.

En junio pasado, Prigozhin lideró la fallida insurrreción que presentó el mayor desafío para Putin en más de dos décadas de gobierno. Mientras las tropas de Prigozhin se detuvieron antes de llegar a Moscú, un furioso Putin dijo en un discurso televisado que aquellos en el “camino de la traición” enfrentarían un castigo. Casi dos meses después, en el caso del jefe Wagner, esto simplemente no ha sucedido.

