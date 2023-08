Pelotero de la MLB investigado por una supuesta relación con una menor

Las autoridades de República Dominicana están investigando al campocorto All-Star de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, por una supuesta relación con una menor, según un comunicado emitido este lunes por la oficina del fiscal general de su país natal.

Mientras tanto, los Rays colocaron al jugador de 22 años en la lista restringida, una medida que dejará fuera de juego a Franco durante al menos seis juegos mientras la MLB investiga las publicaciones en las redes sociales que involucran al jugador.

Las investigaciones siguen publicaciones en las redes sociales que sugieren que Franco estaba en una relación con un menor. The Associated Press no ha podido verificar las publicaciones denunciadas. Consultada sobre la supuesta relación de Franco con la menor, la oficina de prensa de la fiscalía general de República Dominicana dijo en un comunicado que «hay investigaciones al respecto».

No quedó claro de inmediato si Franco había contratado a un abogado que pudiera hablar en su nombre.

Los Rays no detallaron la naturaleza de las publicaciones en las redes sociales, pero dijeron que el equipo y Franco «acordaron mutuamente» que él entraría en la lista restringida. A Franco se le pagará durante su tiempo en la lista restringida.

MLB inició una investigación, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con la pesquisa, que habló bajo condición de anonimato porque no se hizo ningún anuncio.

Franco no jugó en el final de la serie en casa del domingo contra Cleveland en el Tropicana Field y no acompañó a los Rays a San Francisco para el comienzo de una gira de seis juegos que comienza el lunes por la noche contra los Giants.

«Los Rays de Tampa Bay y Wander Franco acordaron mutuamente que irá a la Lista Restringida y se despedirá del club durante la duración de la gira actual», dijo el equipo en un comunicado de una oración.

La gira, que incluye tres juegos contra los Giants y tres contra Los Angeles Angels, termina el próximo domingo. Los Rays regresan a casa para enfrentar a Colorado el 22 de agosto.

«Apoyamos cualquier paso que tome la liga para comprender mejor la situación», dijo el club más tarde el lunes sobre la investigación de la MLB. «Por respeto a todas las partes involucradas, no tenemos más comentarios en este momento».

El presidente de operaciones de béisbol de los Rays, Erik Neander, se dirigió a los medios de comunicación de guardia más tarde, pero se limitó a las decisiones de béisbol y dijo: «Nuestros comentarios sobre Wander van a representar lo que tenemos que decir».

Franco está bateando .281 con 17 jonrones y 58 carreras impulsadas esta temporada. Había jugado en 40 juegos consecutivos antes de tomarse el domingo libre, bateando .411 (23 de 56) con seis jonrones y 11 carreras impulsadas en sus últimos 11 juegos.

Cactus24//18-08-2023

Abre este enlace para unirte al grupo de WhatsApp

También estamos en Telegram y Facebook