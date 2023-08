Felipe Massa acusa a la FIA de conspiración para impedirle conquistar el título de 2008

El expiloto de Fórmula Uno Felipe Massa acusó al organismo rector del automovilismo de conspirar para evitar que ganara el título de 2008, y el brasileño afirma que es el campeón «legítimo».

Massa, quien fue subcampeón detrás de Lewis Hamilton en la dramática temporada de 2008, hizo su reclamo en una carta enviada a la FIA en el primer paso de una batalla legal que tendrá lugar en Gran Bretaña.

Un miembro del equipo directivo de Massa le dijo a The Associated Press el jueves que la carta también se envió a Formula One Management, alegando que los dos organismos no actuaron después de enterarse ese mismo año de que Nelson Piquet Jr. de Renault se había estrellado deliberadamente en el Gran Premio de Singapur para ayudar. -su compañero Fernando Alonso gana la carrera.

El incidente, que desde entonces ha sido etiquetado como «crash-gate», provocó la entrada de un coche de seguridad con Massa a la cabeza y desperdició su ventaja. Una calamitosa parada en boxes en los boxes de Ferrari poco después le costó al brasileño la carrera, donde terminó 13º.

Hamilton de McLaren terminó tercero en Singapur. El piloto británico consiguió el primero de sus siete títulos ese año después de que un adelantamiento en la última vuelta le diera un quinto puesto en el Gran Premio de Brasil, que ganó Massa.

La diferencia entre los pilotos era de un punto.

“En pocas palabras, Massa es el legítimo campeón de 2008, y la F1 y la FIA ignoraron deliberadamente la mala conducta que lo despojó de ese título”, dice la carta.

La carta de Massa fue provocada por una entrevista con el exjefe de la F1, Bernie Ecclestone, quien dijo en marzo que estaba al tanto del accidente deliberado de Piquet ese mismo año, pero optó por no investigarlo hasta que Hamilton recibió el título de la temporada en una ceremonia de la FIA.

Massa argumenta que la decisión también es un incumplimiento de contrato, acusando a los dos organismos de no preservar la integridad del deporte. El conductor brasileño no respondió a una solicitud de AP para comentar.

La FIA y la FOM no hicieron comentarios sobre las cartas de Massa.

Cactus24//18-08-2023

