Manuel Rosales descarta su candidatura presidencial

El gobernador del Zulia Manuel Rosales, descartó su candidatura presidencial, en declaraciones durante la presentación del Proyecto de la Zona Económica Especial, este miércoles, 16 de agosto en el Palacio Los Cóndores.

Indicó que hará lo que considere necesario para resolver los problemas del Zulia. “A mi me eligieron como gobernador, y voy a estar donde me corresponde. Mi silla no va a estar vacía. Voy a ir al espacio que tenga que ir. No me voy a esconder, ni a salir corriendo. No le tengo miedo a nadie”, recalcó el mandatario regional.

Asimismo, aseguró que sus detractores lo acusan y que han llegado, incluso a murmurar que está enfermo, pero, agregó el dignatario regional, que como lo ven públicamente, a su juicio, trabajando, sus contrarios no pueden sostener la teoria sobre su salud, por lo que, añadió, le inventan algo más.

#NoticiasVPItv | #EmisiónCentral | El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, anunció que no se postulará para las elecciones presidenciales del 2024. Conéctate #EnVivo: https://t.co/9l3k9lBEtl pic.twitter.com/sFdwXK89C2 — VPItv (@VPITV) August 16, 2023

Reiteró que debía ir al acto de la Vereda del Lago, el pasado 24 de julio, para presentar el Provecto de la Zona Económica Especial al presidente Nicolás Maduro, una propuesta, a juicio del Gobernador, importantísima para el Zulia. “El presidente ofreció unos recursos para el Lago. Se los arranqué de la mano de una vez. ¿Le voy a decir, no, estamos bravos…?” Declaró.

