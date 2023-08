Micrófono que Cardi B lanzó a fans se vende por casi 100.000 dólares

La semana pasada, se vio a Cardi B arrojando un micrófono a un fanático que asistía a un espectáculo en Las Vegas. El miembro de la audiencia le arrojó una bebida a Cardi B, lo que provocó que ella arrojara su micrófono con toda su fuerza a esta persona. De acuerdo, ella pidió a la multitud que la salpicara con agua para refrescarla. La fan se pasó de la raya cuando le arrojaron la copa.

Cardi B lanza el micrófono a mujer que le arrojó una bebida durante presentación

El micrófono terminó rebotando en el objetivo inicial y golpeando a otra persona. Esa persona terminó presentando un informe policial que resultó en una investigación de agresión criminal. El 3 de agosto, Cardi B fue absuelta de cualquier cargo.

Someone threw a drink ar cardi b and got a drink to the face #publicfreakout #freakout #goingcrazy #meltdown #weird #weirdshit #crazy #fight #Karen pic.twitter.com/tCiFjdyg9N

— Public Freakouts (@publiccfreakout) July 30, 2023