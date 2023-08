Will Smith recuerda cómo Steven Spielberg lo convenció de hacer Men in Black

Will Smith necesitaba algo de convencimiento para asumir «Men in Black» y, con ello, películas extraterrestres consecutivas.

El ganador del Oscar reveló durante el programa de entrevistas Peacock «Heart to Hart» que dudaba en protagonizar la película de 1997 junto a Tommy Lee Jones justo después del «Día de la Independencia». Fue el productor de “Men in Black”, Steven Spielberg, quien más tarde selló el trato para Smith.

«En cierto modo entendí ‘Men in Black’ un poco, pero no quería hacer ‘Men in Black'», dijo Smith. “Eso fue el año siguiente después del ‘Día de la Independencia’. Así que no quería hacer dos películas de extraterrestres seguidas”.

«Steven Spielberg envió un helicóptero por mí», responde Smith a Hart estupefacto. «Para hablar. Aterrizó en su casa. Y me tenía en ‘Hola'».

Bueno, en hola y en el primer sorbo de limonada gaseosa.

«Y fue la primera vez que tomé limonada con agua carbonatada», agrega Smith.

Volviendo a Men in Black, los defensores de la galaxia, Smith dice que Spielberg le dijo la «mi#rda más fría»: «Dime por qué no quieres hacer mi película…».

Smith señala la importancia de los puntos suspensivos en la declaración de Spielberg, bromeando: «Puso los puntos suspensivos al final… si hubiera continuado, habría dicho: ‘Joker, sabes que hice Tiburón, ¿verdad? Sabes que hice E.T.’ »

Smith ha vuelto a trabajar, al menos antes de la huelga de SAG-AFTRA, en numerosos proyectos, incluidos Bad Boys 4 y una nueva versión de Planes, Trains, and Automobiles, coprotagonizada por Hart.

Esto, por supuesto, es más de un año después de que la estrella de King Richard ganara su Oscar y se abriera camino hacia la infamia, provocando una suspensión de 10 años de la ceremonia, la suspensión de varios proyectos y el eclipsamiento de su última película, 2022. Emancipación.

CACTUS24 (06-08-23)