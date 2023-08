Se casó con un hombre 42 años mayor que ella: «Creen que es mi abuelo, pero estamos enamorados»

Una pareja casada con una diferencia de edad de 42 años sufrió un torrente de abusos en línea después de que los trolls afirmaran que su «amor es una mentira».

David, 70, de California, conoció a Jackie, 28, en el sitio web de citas en línea Cherry Blossoms mientras viajaba por Filipinas, el país natal de Jackie. El sitio web se anuncia a sí mismo como una forma de ‘chatear o conocer mujeres filipinas y asiáticas’ en línea.

Después de llevarse bien rápidamente, la pareja tuvo varias citas antes de que David tuviera que regresar a su hogar en Oakland, California, según el canal de YouTube Love Don’t Judge.

Pero después de regresar, David voló de regreso a Filipinas tres meses después para reunirse con Jackie antes de llevarla a otra cita.

«Creen que es mi abuelo, pero estamos enamorados»

Tras el viaje de David a Filipinas, la pareja decidió irse a Estados Unidos y comenzar a planificar la boda.

El matrimonio «fue el mejor día de mi vida. Mis padres y mis hermanos no pudieron venir aquí -EEUU-. Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor», señaló la joven

Actualmente, Jackie define su matrimonio de la siguiente manera: «Tengo 28 años y mi marido 70. La gente cree que es mi abuelo, pero estamos enamorados».

Aunque a ella no le importa que su pareja tenga 42 años más, a David, en un principio, sí le preocupó lo que pensaría el resto, ya que él es incluso mayor que sus suegros, consignó Mirror.

Ya radicados en Estados Unidos, Jackie viaja una vez al año a su país natal para visitar a su familia, a quienes apoya económicamente con el trabajo que tiene en una farmacia. David, en tanto, es jubilado.

La joven se ha encargado de mostrar parte de su relación mediante su cuenta de TikTok. Sobre los comentarios que recibe, indicó que «muchos lo etiquetan como mi sugar daddy, dicen que busco tarjetas verdes (residencia permanente en EEUU), oro y un abuelo afortunado. Pero no me afecta porque no es verdad».

Pese a los comentarios, David sigue feliz con Jackie, quien, según sus palabras, ha «mejorado mi vida dramáticamente».

CACTUS24 (05-08-23)