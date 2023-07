Más de 100 heridos deja el granizo del tamaño de una pelota que cayó en Italia

En una tormenta sorpresiva, un granizo con bolas de hasta 10 cm de diámetro cayó sobre las calles de Veneto, según el presidente regional Luca Zaia.

Los servicios de emergencia respondieron a más de 500 llamadas pidiendo ayuda por daños a la propiedad y lesiones personales, dijo la protección civil regional de Veneto.

Los trabajadores han estado removiendo vidrios de las ventanas rotas y cortando árboles y otras plantas que resultaron gravemente dañadas por la tormenta.

«La ola de mal tiempo, después de haber golpeado nuestras regiones montañosas, ahora también ha golpeado las llanuras, dejando algunas personas heridas», dijo Zaia, y agregó que la mayoría de las lesiones fueron causadas por vidrios rotos y personas que resbalaron en el granizo.

Un hombre de 53 años que montaba en bicicleta murió durante la tormenta cuando su esposa, que lo seguía con su automóvil, lo atropelló, informó Sky24, afiliada de CNN.

Italia, España y Grecia se enfrentaron a un calor implacable durante días. La capital italiana, Roma, alcanzó una nueva temperatura récord de 41 grados centígrados este martes.

Italy is being hammered by severe weather. This was yesterday in Padova.

Dangerous hail. Video via @mimanda_piconepic.twitter.com/OYI93XfoSp

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) July 21, 2023