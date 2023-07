Jamie Foxx habló por primera vez del oscuro episodio de su salud

El actor de 55 años compartió un video, luchando por contener las lágrimas, y dijo que había «estado en el infierno» después de su complicación médica.

Aún sin revelar cuán grave era el problema al que se enfrentó, Jamie quiso dar la cara para tranquilizar a los fans y demostrar que está camino a la recuperación.

«Pasé por algo que pensé que nunca pasaría», dijo Foxx, y señaló que no está «ciego» o «paralizado» como se había especulado.

«Sé que muchas personas han estado esperando o queriendo escuchar una actualización, pero para ser honesto contigo, no quería que me vieras como aquele hombre», admitió, con lágrimas en los ojos.

“Quiero que me veas riendo, divirtiéndome, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película o un programa de televisión. No quería que me vieras con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a sobrevivir», se justificó.

Foxx elogió a su hermana, Deondra Dixon, y a su hija, Corinne Foxx, de 29 años, por salvarle la vida, así como a los médicos que sabían exactamente qué hacer ante la emergencia.

“No puedo decirte lo bueno que es que tu familia participe de esa manera, y sabes que mantuvieron todo hermético, no dejaron escapar nada, me apoyaron, y eso es lo que espero que todos puedan tener en momentos como estos. Pero, voy a volver y puedo trabajar”, ​​dijo.

